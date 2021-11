La FIA abandonne la règle du virage 8/9… après avoir réprimandé Nikita Mazepin pour l’avoir enfreinte

Nikita Mazepin doit sentir certains jours qu’il ne peut pas faire de pause, le pilote Haas a été réprimandé au Mexique uniquement pour que la règle qu’il enfreigne soit abandonnée.

Mazepin a été réprimandé par les commissaires sportifs après être sorti lors des deuxièmes essais de vendredi au virage 8/9 et ne pas avoir rejoint la piste comme indiqué dans les notes d’avant course.

Les notes des commissaires lisaient : « Voiture neuf [Mazepin] a quitté la piste à droite au sommet du virage neuf, passant complètement derrière le trottoir rouge et blanc, et a rejoint la piste immédiatement, plutôt que de rejoindre en roulant entièrement à droite des deux bornes parallèles à la piste sur le sortie du virage huit.

« Tout en notant les commentaires du pilote concernant la perte de contrôle sur la surface peinte, les commissaires sportifs constatent également que le pilote a fait des efforts très limités pour réduire la vitesse et considèrent donc qu’il s’agit d’un non-respect de l’instruction du directeur de course donnée à l’article 21.3. (a) des notes du directeur de course.

Mazepin a défendu ses actions, affirmant qu’il lui était impossible de fabriquer la borne.

« Dans mon cas, j’étais sur l’écluse opposée, 240 km/h, donc ce n’était pas un fait de ne pas vouloir obéir aux règles, c’était un fait de ne pas pouvoir suivre la direction parce que ma direction était éteinte et je n’étais pas dans contrôle de ma voiture », a-t-il déclaré selon The Race.

Le pilote russe a probablement secoué la tête vendredi soir lorsqu’il a appris que la règle du virage 8/9 avait été abandonnée pour le reste du week-end, supprimée des notes de course.

Mazepin était en bonne compagnie lors des réprimandes vendredi, rejoint par les champions du monde Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen.

Ils sont tous les deux partis au virage 1 et n’ont pas réussi à contourner une borne à gauche du ruissellement alors qu’ils rejoignaient.

Le directeur de course de F1, Michael Masi, a par la suite mis à jour ses notes de course, informant les pilotes qu’« un temps au tour réalisé au cours d’une séance d’essais ou de la course en quittant la piste et en omettant de négocier les virages 1, 2 et 3 en utilisant la piste comme détaillé ci-dessus sera ce temps au tour sera invalidé par les commissaires sportifs.

Il a ajouté qu’il est « rappelé aux pilotes les dispositions de l’article 27.3 du Règlement Sportif » qui stipule que tous « les pilotes doivent faire tous les efforts raisonnables pour utiliser la piste à tout moment et ne peuvent pas quitter la piste sans raison valable ».

Ce fut un nouveau début de week-end de course difficile pour Mazepin, la recrue russe P19 lors de la deuxième séance d’essais de vendredi, le pilote le plus lent à établir un temps.

Il avait 4,280 secondes de retard sur le temps P1 de Max Verstappen, bien que le meilleur de Mazepin ait été placé sur les pneus médium, pas sur le caoutchouc souple plus rapide.

« Ça a été difficile là-bas », a-t-il déclaré vendredi soir.

« C’était un peu comme un circuit urbain pendant la FP1, avec tellement de poussière et mon casque était couvert dedans – je pense que j’ai subi plus de 10 arrachements que je n’avais jamais fait cette saison auparavant.

« A part ça, j’apprends à connaître le Mexique – c’est un circuit à très faible appui et nous utilisons notre maximum d’appui, ce qui n’est pas suffisant ici.

« Nous savions dans quoi nous nous engagions – j’ai regardé beaucoup de véhicules à bord et j’ai écouté ce que les ingénieurs ont dit aux autres pilotes.

« C’est ce à quoi nous nous attendions mais nous devons encore améliorer l’équilibre et nous partirons de là demain.