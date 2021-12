La FIA annonce qu’une enquête sera ouverte sur la controverse du Grand Prix d’Abou Dhabi

Une déclaration du Conseil mondial du sport automobile de la FIA a promis d’enquêter sur la controverse qui a entaché la finale de la saison de Formule 1.

Le décideur du titre tant attendu entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au Grand Prix d’Abu Dhabi est tombé dans la rancœur alors que le directeur de course Michael Masi a permis au Championnat du monde de devenir une épreuve de force d’un tour après une période de voiture de sécurité.

Masi a été critiqué pour sa décision de ne laisser que les cinq voitures sur la route entre le leader Hamilton et Verstappen, deuxième, se défaire au lieu des huit, mettant en place une bataille directe pour la tournée finale de Yas. Marina.

Verstappen, avec des pneus beaucoup plus frais, a dépassé Hamilton pour remporter à la fois la victoire en course et son premier championnat des pilotes.

Mercedes a protesté sans succès après la course et a par la suite gardé son propre avocat, ne disant rien de plus au cours des derniers jours tout en délibérant clairement sur l’opportunité de transformer son intention déclarée de faire appel du résultat en un processus officiel.

La FIA, dans un communiqué publié mercredi soir, a reconnu que les retombées des événements d’Abou Dhabi « ternissent l’image du championnat » – et ont déclaré qu’elles étudieraient ce qui s’est passé « avec toutes les parties concernées », comme proposé par Le président Jean Todt qui s’apprête à quitter son poste après les 12 ans maximum de mandat.

Déclaration du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIAhttps://t.co/sUEuawIt7h – FIA (@fia) 15 décembre 2021

La déclaration se lisait dans son intégralité : « Dimanche, une autre saison du Championnat du Monde FIA ​​F1 d’excellence compétitive s’est terminée, et le mérite en revient aux pilotes et équipes participants. La FIA les félicite tous pour leurs performances cette année. C’était un dur combat et la meilleure compétition était affichée à chaque grand prix.

« Le monde a regardé chaque course avec une grande impatience, sachant qu’à la fin il ne pouvait y avoir qu’un seul vainqueur. À cet égard, beaucoup ont félicité Max Verstappen pour sa victoire et Lewis Hamilton pour ses performances et son esprit sportif remarquables après l’épreuve de clôture de la saison.

« Le Grand Prix FIA de Formule 1 d’Abou Dhabi 2021 a suscité un grand nombre de réactions de la part de la communauté F1 et du sport automobile en général, ainsi que du public. La responsabilité première de la FIA lors de tout événement est d’assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées et l’intégrité du sport.

« Les circonstances entourant l’utilisation de la voiture de sécurité à la suite de l’incident du pilote Nicholas Latifi, et les communications connexes entre l’équipe FIA ​​Race Direction et les équipes de Formule 1, ont notamment généré d’importants malentendus et réactions de la part des équipes de Formule 1, des pilotes et des fans – un argument qui ternit actuellement l’image du Championnat et la célébration du premier titre de Champion du Monde Pilotes remporté par Max Verstappen et du huitième titre consécutif de Championnat du Monde Constructeurs remporté par Mercedes.

« Suite à la présentation d’un rapport sur le déroulement des événements qui se sont déroulés suite à l’incident du 53e tour du grand prix et dans un souci constant d’amélioration, le Président de la FIA a proposé au Conseil Mondial du Sport Automobile qu’un exercice d’analyse détaillée et de clarification pour l’avenir avec toutes les parties concernées aura désormais lieu.

« Cette question sera discutée et abordée avec toutes les équipes et pilotes pour tirer les leçons de cette situation et la clarté à fournir aux participants, aux médias et aux fans sur la réglementation en vigueur pour préserver le caractère compétitif de notre sport tout en assurant la sécurité de les chauffeurs et les officiels.

« Ce n’est pas seulement la Formule 1 qui peut bénéficier de cette analyse mais aussi plus généralement tous les autres championnats du circuit FIA.

« À la suite de cette présentation et d’une discussion approfondie, le Conseil mondial a décidé de soutenir à l’unanimité la proposition du Président.

« La FIA fera donc tout son possible pour que cela se mette en branle au sein de la gouvernance de la Formule 1 et proposera à la Commission Formule 1 de donner un mandat clair d’étude et de proposition au Comité Consultatif Sportif, avec le soutien des pilotes de Formule 1, donc tous les commentaires et conclusions significatifs identifiés soient faits avant le début de la saison 2022. »