La FIA approuve le circuit de Djeddah à la veille de l’ouverture de l’action de Formule 1

La FIA a attribué la licence de sécurité de niveau 1 nécessaire au circuit de la corniche de Djeddah, l’autorisant à accueillir le Grand Prix d’Arabie saoudite.

La construction du circuit avait vraiment été une course contre la montre alors que le premier GP d’Arabie saoudite se profilait, bien que les principales installations aient effectivement été en place une fois que le personnel de la F1 est arrivé dans le paddock jeudi.

Cela a donné au directeur de course de la FIA Michael Masi l’opportunité d’inspecter officiellement la piste jeudi, et heureusement, le feu vert a été donné.

« Cela a été un parcours impressionnant pour toutes les personnes impliquées pour faire du premier Grand Prix FIA F1 d’Arabie saoudite une réalité, et les progrès que j’ai constatés à chacune de mes visites au cours des derniers mois ont été remarquables », a déclaré Masi, cité par Crash. .rapporter.

« Le circuit lui-même a maintenant été achevé à un niveau élevé et est conforme aux normes FIA Grade 1 dont nous avons besoin pour accueillir un grand prix.

« Le circuit de la corniche de Djeddah offrira un nouveau défi intéressant aux pilotes et aux équipes, et j’attends avec impatience un autre week-end passionnant alors que cette fantastique saison 2021 de F1 se rapproche de sa conclusion. »

Le président de la Fédération saoudienne de l’automobile et de la moto, le prince Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir rejoint Michael Masi aujourd’hui alors qu’il terminait son inspection finale du circuit de la corniche de Djeddah.

« Nous sommes encore plus ravis qu’il lui ait donné son sceau d’approbation d’expert, ce qui signifie que nous pouvons faire savoir au monde que nous sommes prêts à courir ce week-end sur le circuit urbain le plus récent et le plus rapide du monde.

« Le fait que nous ayons atteint ce point après seulement 8 mois est une réussite qui ne peut être surestimée. Le travail acharné et le dévouement de tout notre personnel ont contribué à ce que cela se produise et nous pouvons maintenant nous attendre à un week-end de course inoubliable. »

Maintenant que le circuit a été dégagé, il a également été confirmé qu’il y aurait trois zones DRS autour de cette piste de 3,8 milles et 27 virages.