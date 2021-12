La FIA approuve officiellement la piste de Djeddah pour la F1 avant le week-end de course inaugural · .

Le circuit de la corniche de Djeddah qui accueille le premier Grand Prix d’Arabie saoudite ce week-end a reçu l’homologation FIA Grade 1 nécessaire pour accueillir la Formule 1, un jour avant le début de l’action en piste.

Le circuit côtier a été construit principalement à partir de zéro, plutôt que d’utiliser un réseau routier existant, avec un calendrier de construction qui devait se terminer peu de temps avant l’arrivée de la F1 sur le site. Il y avait eu quelques inquiétudes lorsqu’il est devenu évident que la construction serait achevée quelques jours seulement avant le week-end du Grand Prix.

Le directeur de course F1 et délégué à la sécurité, Michael Masi, a terminé sa dernière et dernière observation de la piste jeudi matin (2 décembre), après avoir effectué plusieurs visites au cours de sa construction, pour inspecter la norme de construction et l’adéquation avec la F1 du tracé final. Il a confirmé que le travail de Jeddah avait répondu aux normes requises, et a donc confirmé que la F1 y courrait.

« Cela a été un voyage impressionnant pour toutes les personnes impliquées pour faire du premier Grand Prix FIA F1 d’Arabie Saoudite une réalité, et les progrès que j’ai vus lors de chacune de mes visites au cours des derniers mois ont été remarquables », a déclaré Masi.

« Le circuit lui-même a maintenant été achevé à un niveau élevé et est conforme aux normes FIA Grade 1 dont nous avons besoin pour accueillir un grand prix. Le circuit de la corniche de Jeddah offrira un nouveau défi intéressant pour les pilotes et les équipes, et j’attends avec impatience un autre week-end passionnant alors que cette fantastique saison 2021 de F1 se rapproche de sa conclusion.

La construction des installations du circuit, des stands et du paddock a été entreprise par la Saudi Motorsport Company, qui « a terminé avec succès la plupart des travaux préparatoires nécessaires à la toute première course de F1 à avoir lieu », mais pas tous. Après être passé de la première étape à la préparation pour la F1 en huit mois, le projet est devenu le circuit de Grand Prix de championnat du monde le plus rapide jamais construit à partir de zéro.

L’homologation du circuit a également confirmé qu’il y aura trois zones où le système de réduction de traînée sera utilisé, et qu’il s’agira d’un tracé à 27 virages. Les essais libres débuteront à 16h30 heure locale le vendredi, tandis que la course se déroulera sous les projecteurs à 20h30 heure locale le dimanche.

« Nous sommes ravis d’avoir rejoint Michael Masi aujourd’hui alors qu’il terminait son inspection finale du circuit de la corniche de Djeddah », a déclaré le président de la Fédération saoudienne de l’automobile et de la moto, le prince Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal.

« Nous sommes encore plus ravis qu’il lui ait donné son sceau d’approbation d’expert, ce qui signifie que nous pouvons faire savoir au monde que nous sommes prêts à courir ce week-end sur le circuit urbain le plus récent et le plus rapide du monde. Le fait que nous ayons atteint ce point après seulement huit mois est une réussite qui ne peut être surestimée. Le travail acharné et le dévouement de tout notre personnel ont contribué à ce que cela se produise et nous pouvons maintenant nous attendre à un week-end de course inoubliable. »

