La FIA approuvera de nouveaux pneus et réécrira le règlement des courses Sprint · .

Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA devrait approuver l’introduction de la nouvelle construction de pneus de Formule 1 lors de la prochaine manche du championnat du monde.

Le WMSC approuvera également d’importants changements au règlement sportif pour la saison 2021 de F1 afin de codifier l’introduction du nouveau format de course Sprint. Les deux changements entreront en vigueur dès le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone.

Le fournisseur officiel de pneus de Formule 1, Pirelli, a fourni des exemples de nouveaux pneus à tester par les équipes lors des essais du Grand Prix d’Autriche. La construction révisée est destinée à “améliorer encore la robustesse des pneus”. Cela fait suite à l’introduction de nouvelles restrictions sur l’utilisation des pneus qui sont apparues en réaction aux échecs rencontrés par Max Verstappen et Lance Stroll lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan le mois dernier.

Comme les nouveaux pneus sont introduits par mesure de sécurité, l’approbation de la Commission F1 n’est pas requise. Le nouveau format de course Sprint du sport a été approuvé par la commission en avril.

Bien que le format de la course Sprint soit inchangé par rapport à ce qui avait été annoncé précédemment, . comprend qu’une réécriture complète des règlements sportifs existants de 90 pages était nécessaire pour officialiser son introduction. Il avancera les qualifications au vendredi après-midi, au lieu d’une séance d’essais, et ajoutera une course de 100 kilomètres samedi pour établir la grille de départ du grand prix de dimanche. Des changements dans le format du week-end de course, les restrictions du parc fermé et le système de points sont impliqués.

Le nouveau règlement a été élaboré par la FIA et la Formule 1 en collaboration avec les équipes. Le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi est convaincu que toutes les zones grises potentielles ont été résolues, mais a déclaré que les règles seront revues après le premier événement Sprint de la semaine prochaine pour identifier les améliorations possibles.

« Nous avons eu de nombreuses réunions impliquant tous les directeurs sportifs des équipes, nous-mêmes avec la FIA et évidemment la F1 pour développer, affiner, laisser les choses une semaine, laisser tout le monde relire et trouver des petits morceaux.

« Tout le monde, pour être juste, a l’esprit complètement ouvert sur le fait qu’il peut y avoir des choses auxquelles personne n’a pensé, aucun d’entre nous. Mais aussi un esprit ouvert qu’après le premier événement, passons en revue avec plaisir en interne et voyons ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné, d’autres domaines qui doivent être affinés.

Le nouveau règlement est un départ important pour la Formule 1, a déclaré Masi. “C’est quelque chose de nouveau pour nous tous, en particulier en tant que F1.

« Les règlements ont traditionnellement été structurés dans un format et une manière très spécifiques autour d’un grand prix se déroulant sans qu’il y ait des qualifications de sprint. Donc tout le monde est assez ouvert et a dit que nous devons tous travailler ensemble et voir ce qui apparaît, tout ce que nous n’avons pas pris en compte, autant que tout le monde les a lus à l’envers.

. comprend que le WMSC approuvera également des modifications mineures aux règlements techniques actuels relatifs aux courses de sprint, et des ajustements aux règles techniques de l’année prochaine.

