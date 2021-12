La FIA augmente à nouveau le poids minimum des nouvelles voitures de F1 pour 2022 · .

La limite de poids minimum pour les voitures construites selon les nouveaux règlements techniques pour la saison 2022 de Formule 1 a de nouveau augmenté.

Les derniers règlements techniques publiés par la FIA ont ajouté trois kilogrammes supplémentaires au minimum légal. Il s’élève désormais à 795 kg hors carburant.

La limite de poids minimum pour les voitures construites selon les nouvelles règles de la F1 a été augmentée à plusieurs reprises. Les nouvelles règles devaient initialement être introduites cette année avec la limite de poids minimum fixée à 775 kg. Depuis lors, 20 kg supplémentaires ont été ajoutés.

Les voitures de l’année prochaine pèseront 43 kg de plus que leurs prédécesseurs. Il s’agira de la plus forte augmentation de poids de la F1 depuis l’introduction des groupes motopropulseurs hybrides V6 turbo en 2014, lorsque les poids ont augmenté de 48 kg. Un poids minimum séparé de 150 kg est défini pour les groupes motopropulseurs, dont au moins 7 kg pour le MGU-K et 4 kg pour le MGU-H.

Les nouvelles voitures pour 2022 sont construites selon des réglementations techniques considérablement modifiées. Ils incluent un changement de roues de 13 pouces à 18 pouces qui a ajouté au poids à chaque coin de la voiture.

Le directeur du sport automobile de la Formule 1, Ross Brawn, a précédemment indiqué qu’ils pourraient réduire les dimensions extérieures des voitures lors du prochain changement majeur des règles, prévu en 2026, mais pas nécessairement une réduction de la limite de poids minimum.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Limite de poids minimum de la F1, 1961 – 2022

NB. Des limites de poids minimum distinctes ont été imposées pour les voitures à turbocompresseur et à aspiration normale en 1987 et 1988.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Saison de F1 2022Parcourir tous les articles de la saison 2022 de F1

Partagez cet article . avec votre réseau :