La FIA confirme l’absence d’appel de Red Bull contre les décisions de Lewis Hamilton au GP d’Arabie saoudite

Red Bull n’a pas déposé de recours contre les décisions des commissaires sportifs concernant Lewis Hamilton en Arabie saoudite, a confirmé la FIA.

Ce fut une séance d’essais finale mouvementée pour Hamilton sur le circuit de la corniche de Jeddah, un lieu où les virages et les murs rapides et fluides créaient une visibilité limitée et des problèmes de circulation.

Hamilton s’attendait peut-être à être celui qui souffre du trafic, mais dans FP3, il s’est en fait retrouvé à l’origine de l’obstruction.

Tout d’abord, Pierre Gasly a rencontré Hamilton qui se déplaçait lentement au virage 1. Ne sachant pas quel chemin emprunter pour dégager un chemin pour Gasly, Hamilton a fini par s’emmener lui-même et le pilote AlphaTauri dans la zone de dégagement.

Plus tard dans le tour, Hamilton s’est retrouvé à naviguer sur la ligne de course lorsque Nikita Mazepin s’est approché du virage aveugle au virage 8, qui, grâce à une action d’évitement brusque de Mazepin, ne s’est pas terminé par un shunt majeur.

Les commissaires se sont penchés sur l’incident entre Hamilton et Mazepin, tandis que le champion du monde a également fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument omis de ralentir sous des drapeaux jaunes à double agitation.

« Le double avertissement de drapeau jaune sur le système de triage FIA ​​a été activé accidentellement » 😁 « … ou était-ce? » #F1 pic.twitter.com/Fs7jD0KHR3 – PlanetF1 (@Planet_F1) 4 décembre 2021

En fin de compte, ils ont décidé de ne prendre aucune autre mesure suite à l’incident des drapeaux jaunes, tandis que pour le bloc Mazepin, Hamilton a reçu sa deuxième réprimande de la saison, son équipe Mercedes recevant une amende de 25 000 euros.

Cette décision a attiré l’attention des rivaux du titre de Mercedes, Red Bull, qui, lors de la manche précédente au Qatar, ont vu leur pilote et challenger au titre Max Verstappen se voir infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour ne pas avoir respecté les doubles jaunes.

Lors d’un entretien, le patron de l’équipe, Christian Horner, a mentionné l’incohérence perçue entre les décisions, faisant allusion à un éventuel appel, tandis que le patron du programme de pilotes de Red Bull, Helmut Marko, est allé plus loin en disant que Red Bull « suivait ».

Cependant, selon Autosport, Red Bull n’avait pas fait appel avant la date limite de 21h32 heure locale, comme l’a confirmé la FIA.

Red Bull a ensuite également précisé qu’il avait décidé de ne pas faire appel, selon le rapport.

Hamilton a ensuite remporté la pole position du Grand Prix d’Arabie saoudite, ce qui signifie qu’il est désormais prêt à mener la grille dimanche.

Verstappen, quant à lui, démarre en P3, tant que sa boîte de vitesses est en ordre après avoir chuté lors de son dernier tour en Q3 qui s’annonçait confortablement assez bon pour la pole.