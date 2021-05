La FIA confirme les limites de piste pour le Grand Prix d’Espagne

C’est le moment que vous attendiez tous… des limites de piste ont été fixées pour le Grand Prix d’Espagne sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Trois manches de la saison 2021 se sont succédées, et jusqu’à présent, nous avons vu des résultats fortement influencés par la façon dont la FIA a défini les limites de la piste.

Max Verstappen a maintenant perdu une victoire en course, un temps digne de la pole et un tour le plus rapide grâce aux limites de la piste, il n’espérera donc plus de drames lors de la prochaine étape à Barcelone.

Il a été confirmé que les limites de la voie seront surveillées au virage 1 et à la zone de dégagement du virage 2.

«Chaque fois qu’une voiture ne parvient pas à négocier le virage 2 en utilisant la piste, et passe soit au-dessus de l’un des dos d’âne à travers la zone de dégagement, soit entre eux, elle doit ensuite rejoindre la piste en roulant à gauche des deux bornes situées avant l’entrée du virage 3 », lisez la déclaration.

«Un temps au tour réalisé lors d’une séance d’essais ou de la course en quittant la piste et en omettant de négocier le virage 2 en utilisant la piste, entraînera l’invalidation de ce temps au tour par les commissaires sportifs.

«Chaque fois qu’un pilote ne parvient pas à négocier le virage 2 en utilisant la piste comme décrit ci-dessus, les équipes seront informées via le système de messagerie officiel.

«A la deuxième occasion où un pilote ne parvient pas à négocier le virage 2 en utilisant la piste pendant la course, un drapeau noir et blanc lui sera présenté, toute nouvelle coupure sera alors signalée aux commissaires sportifs.

«Dans tous les cas détaillés ci-dessus, le pilote ne doit rejoindre la piste que lorsqu’il peut le faire en toute sécurité et sans obtenir un avantage durable.

“Les exigences ci-dessus ne s’appliqueront pas automatiquement à tout pilote qui est jugé avoir été contraint de quitter la piste, chaque cas sera jugé individuellement.”

Les pilotes auront un premier aperçu du virage 10 redessiné lors de leur visite à Barcelone pour le Grand Prix d’Espagne. Le coin est revenu proche de la configuration d’origine en épingle à cheveux.

Cependant, Lando Norris l’a qualifié de «bizarre» et n’est «pas si confiant» que cela améliorera les dépassements sur une piste qui a suscité de vives critiques ces dernières années.

Mais, le Circuit de Barcelone-Catalunya n’étant pas encore contracté au-delà de cette saison, les organisateurs espèrent qu’il fera l’affaire et convaincra les dirigeants de la Formule 1 de les inscrire au-delà de 2021.

