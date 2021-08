La FIA confirme que des points seront attribués pour le GP de Belgique d’un tour · .

La FIA a confirmé que les 10 premiers du Grand Prix de Belgique recevront des points malgré le fait que les résultats soient basés sur un seul tour de course.

Une règle de longue date stipule que les points « aucun point ne sera attribué si le leader a effectué deux tours ou moins ».

Le résultat a été pris sur la base des deux tours de course effectués derrière la voiture de sécurité lors du redémarrage de la course. Conformément à l’article 51.14 du règlement sportif, le résultat est tiré du tour précédant le signal de suspension de la course en cours. Par conséquent, le Grand Prix de Belgique 2021 s’est officiellement déroulé sur une distance d’un tour.

La FIA a justifié la décision d’attribuer des points comme d’habitude parce que Max Verstappen avait franchi la ligne de départ/arrivée à trois reprises, « se conformant donc à l’exigence pour le leader d’avoir effectué plus de deux tours pour que la moitié des points soit attribuée ».

C’est la première fois que des demi-points sont attribués depuis que la valeur d’une victoire a été augmentée à 25 points. Verstappen reçoit donc 12,5 points pour sa victoire.

Le premier podium de George Russell à la deuxième place vient avec neuf points, et Lewis Hamilton à la troisième place prend 7,5.

Les autres marqueurs de points sont Daniel Ricciardo (six), Sebastian Vettel (cinq), Pierre Gasly (quatre), Esteban Ocon (trois), Charles Leclerc (deux). Nicholas Latifi (un) et Carlos Sainz Jnr (0,5).

Dans le classement de course de la FIA, aucun pilote n’est crédité du tour le plus rapide. Nikita Mazepin a réalisé le tour le plus rapide de la course, mais ne serait pas éligible pour un point car il a terminé en dehors du top 10.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Belgique 2021Parcourez tous les articles du Grand Prix de Belgique 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :