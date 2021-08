La FIA désireuse d'”apprendre et de s’améliorer” du fiasco de Spa

Le président de la FIA, Jean Todt, a confirmé que le fiasco du Grand Prix de Belgique sera discuté lors de la prochaine réunion de la Commission F1.

Au cours de plusieurs heures dimanche, alors que la pluie tombait sans cesse à Spa, un certain nombre de problèmes sont apparus alors que le directeur de course Michael Masi et les commissaires sportifs délibéraient pour savoir si le grand prix pouvait commencer sérieusement.

Ils comprenaient si la course avait officiellement commencé ou non lorsqu’elle a été initialement signalée par un drapeau rouge ; si Sergio Perez pourrait prendre le redémarrage après avoir été officiellement retiré par Red Bull après s’être écrasé lors du tour d’installation ; l’arrêt du chronomètre de durée de course en cas de force majeure ; et le mode éventuel de classement à l’issue de la « course » et d’attribution des demi-points.

Todt a publié une déclaration expliquant la position de la FIA et affirmant que des leçons seront tirées pour s’assurer que les choses sont plus claires si un scénario similaire devait se produire à l’avenir.

« Le Grand Prix de Belgique de cette année a présenté des défis extraordinaires au Championnat du Monde FIA ​​de Formule 1 », a commencé la déclaration de Todt.

« Les fenêtres météo prédites par les prévisionnistes n’apparaissaient pas tout au long de la journée et alors qu’une petite fenêtre apparaissait en fin de journée au cours de laquelle il y avait une tentative de départ de la course, les conditions se sont rapidement détériorées à nouveau.

« Par conséquent, en raison du manque de visibilité créé par les embruns derrière les voitures, nous n’avons pas pu courir toute la course dans des conditions suffisamment sûres pour les pilotes, les commissaires ainsi que les braves spectateurs qui ont attendu de nombreuses heures sous la pluie, pour qui Je suis vraiment désolé.

« Cela a été reconnu par toutes les parties prenantes.

« Les commissaires de la FIA, sur la base des dispositions du Code Sportif International, ont arrêté la compétition pour gagner plus de temps, et donc plus de potentiel, pour offrir aux fans une course de F1.

« Malgré ces efforts, la course n’a pas pu être lancée après les tours de Safety Car et le règlement en vigueur a été correctement appliqué.

« Je tiens à remercier et féliciter l’équipe de la FIA, l’ASN (autorité sportive nationale) et tous les bénévoles pour la qualité de leur travail.

« La FIA, en collaboration avec la Formule 1 et les équipes, examinera attentivement les règlements pour voir ce qui peut être appris et amélioré pour l’avenir.

“Les résultats, y compris le sujet de l’attribution des points, seront ajoutés à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission F1 le 5 octobre.”

Le résultat concernant le championnat du monde a été que la “victoire” de Max Verstappen a réduit l’avance de Lewis Hamilton au classement à trois points avec potentiellement 10 courses restantes.