La FIA doit donner à la Formule 1 une « refonte complète » après la controverse du GP d’Abou Dhabi

Les commentateurs de F1 de BBC Radio 5 Live espèrent tous deux que l’enquête de la FIA sur les événements d’Abou Dhabi entraînera des changements bénéfiques pour le sport.

Un « exercice d’analyse détaillée et de clarification pour l’avenir » en raison de « l’argument qui ternit actuellement l’image du Championnat » a été promis après le point culminant controversé de la campagne 2021.

Mercedes a été extrêmement chagrinée après que les décisions prises par le directeur de course Michael Masi dans les moments décisifs du Grand Prix d’Abou Dhabi ont fait qu’un huitième Championnat du monde en apparence pour Lewis Hamilton s’est transformé en une première pour Max Verstappen.

Jolyon Palmer et Jack Nicholls espèrent que la FIA, désormais dirigée par le président nouvellement élu Mohammed bin Sulayem, utilisera la saison morte pour proposer de nouvelles procédures qui aideront à éliminer les risques de scénarios tout aussi insatisfaisants pendant et après les courses.

« Nous devons faire un remaniement », a déclaré Palmer, qui a couru en Formule 1 pour Renault lors des saisons 2016 et 2017, lors du podcast Checkered Flag de la BBC.

« Je pense que la Formule 1 est dans une position si forte à la fin de cette saison, c’est l’ironie de la chose. La Formule 1 a connu une saison incroyable, deux grands se sont affrontés, de nombreuses bonnes courses justes, quelques points litigieux. Cela ajoute au drame.

« Mais la FIA et la gouvernance de ces courses sont là où il y a encore et encore le mécontentement. »

Le collègue de Palmer à la BBC, Jack Nicholls, affirme que la gouvernance en course doit être abordée en termes de décisions prises par les responsables de l’orchestration d’un grand prix pendant qu’il est en cours.

« Il doit y avoir une refonte complète à la FIA, je ne sais pas si c’est le processus du directeur de course ou des stewards », a déclaré Nicholls.

Dans sa déclaration annonçant l’enquête – qui a précédé Mercedes déclarant qu’elle abandonnerait son projet de faire appel du résultat d’Abou Dhabi de quelques heures seulement – ​​la FIA a déclaré : « La question sera discutée et traitée avec toutes les équipes et tous les pilotes pour en tirer des leçons. de cette situation et de la clarté à fournir aux participants, aux médias et aux fans sur la réglementation en vigueur afin de préserver le caractère compétitif de notre sport, tout en assurant la sécurité des pilotes et des officiels.

« La FIA fera donc tout son possible pour que cela se mette en branle au sein de la gouvernance de la Formule 1 et proposera à la Commission Formule 1 de donner un mandat clair d’étude et de proposition au Comité Consultatif Sportif, avec le soutien des pilotes de Formule 1, donc tous les commentaires et conclusions significatifs identifiés soient faits avant le début de la saison 2022. »