La FIA du Pakistan envoie un avis à l’échange cryptographique mondial Binance dans une arnaque présumée de 100 millions de dollars

La fourchette d’investissement par personne signalée allait de 100 USD à 80 000 USD avec une moyenne estimée à 2 000 USD par personne, ce qui porte l’escroquerie estimée à près de 100 millions de dollars américains, a déclaré la FIA.

L’Agence fédérale d’enquête (FIA) du Pakistan a publié un avis à la plus grande plate-forme de trading de crypto-monnaie au monde Binance en lien avec une prétendue escroquerie crypto d’une valeur de près de 100 millions de dollars dans le pays. Selon l’avis et le communiqué de presse publié par la FIA, basée à Karachi, l’agence a déclaré: «Le lundi 20 décembre, des personnes de tout le Pakistan ont commencé à contacter FIA Cyber ​​Crime Sindh via les médias sociaux et ont divulgué au moins 11 applications mobiles, à savoir MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK et 91fp que ces applications ont cessé de fonctionner pendant un certain temps et ont fraudé les Pakistanais de milliards de roupies.

« L’action de la Federal Investigation Agency Cyber ​​Crime Sindh sur 11 applications d’investissement en ligne intégrées à @binance. Les applications ont fraudé les Pakistanais d’environ 100 millions de dollars. Une lettre a été envoyée à Binance ainsi qu’un avis à GM Binance Pakistan », a tweeté vendredi Imran Riaz, responsable de la Cyber ​​Crime Zone, Sindh, FIA.

La FIA avait envoyé un questionnaire au siège social de Binance aux îles Caïmans et à Binance US demandant les conditions dans lesquelles l’autorisation était accordée à ces applications/entreprises de se lier à l’échange Binance en dehors d’autres détails. Un « ordre de présence » a également été délivré au directeur général/analyste de la croissance de Binance Pakistan, Hamza Khan, pour expliquer sa position sur le lien entre « les applications mobiles d’investissement en ligne frauduleuses avec Binance ».

Chaque application avait en moyenne 5 000 clients, le HFC ayant apparemment un maximum de 30 000 clients, a déclaré l’agence ajoutant que la fourchette d’investissement par personne était de 100 USD à 80 000 USD avec une moyenne estimée de 2 000 USD par personne, ce qui rend l’estimation l’escroquerie s’élève à près de 100 millions de dollars américains.

Binance dans un tweet vendredi a déclaré: « Nous ne commentons pas des questions spécifiques avec les autorités réglementaires et répressives. Cependant, en tant que politique, notre approche générale consiste à coopérer aux enquêtes dans la mesure du possible. Plus précisément, Binance essaie de travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre et la communauté réglementaire dans le but de développer les meilleures pratiques, d’atténuer et de contrecarrer les nouvelles méthodes de criminalité et d’empêcher les produits illicites d’entrer dans notre échange. Nous travaillons avec l’Agence fédérale d’enquête pour résoudre ces problèmes. »

L’arnaque a été signalée quelques jours après que l’organisme local de l’industrie, la Fédération de la chambre de commerce et d’industrie du Pakistan, dans ses recherches le mois dernier, a déclaré que les Pakistanais détenaient 20 milliards de dollars en crypto-monnaies en 2020-2021.

