La FIA élimine Ferrari d’un acte criminel suite à l’accident de Charles Leclerc

Le directeur de course de F1, Michael Masi, a déclaré que les commissaires du Grand Prix de Monaco avaient évalué si Charles Leclerc aurait pu délibérément chuter en qualifications.

Mais ils ont rapidement décidé qu’il n’y avait rien de sinistre dans l’accident qui a sauvegardé la pole position du pilote Ferrari.

Au final, tout était académique car Leclerc n’a pas pu prendre le départ de son grand prix à domicile, ce qui signifie qu’il n’a toujours pas vu le drapeau à damier dans aucune course de F1 ou de F2 dans les rues de son domicile de Monte Carlo.

Le joueur de 23 ans avait reçu le feu vert des heures avant la course par son équipe pour partir sans changement de boîte de vitesses, ce qui aurait encouru une pénalité sur la grille.

Mais lors du tour d’installation, Leclerc a signalé un problème angoissant sur la radio de l’équipe et est retourné au garage, où la voiture est restée sans revenir sur la piste.

Le pilote monégasque a déclaré pendant la course qu’il avait senti que le problème venait de l’arrière gauche de la voiture plutôt que de la boîte de vitesses, et il s’est avéré qu’il s’agissait d’une défaillance de l’arbre de transmission – qui pouvait ou non avoir été liée à l’accident.

Quant à l’incident qui a mis fin aux qualifications en faisant ressortir les drapeaux rouges avec seulement quelques secondes au chronomètre, ruinant les derniers runs de ses rivaux et assurant ainsi que Leclerc était en pole, Masi a déclaré qu’il n’avait été conclu qu’une simple erreur de conduite. fait.

“L’incident a été examiné immédiatement dans le contrôle de course et il était assez clair pour nous qu’il s’agissait d’une erreur dans la première partie, au virage 15”, a déclaré Masi, cité par ..

Le fait de couper la barrière à grande vitesse a endommagé la direction de Leclerc, ce qui l’a amené à heurter un trottoir puis à avoir un contact plus lourd avec le mur.

«Après l’avoir regardé, examiné les données et également écouté la communication de l’équipe, je ne pense pas qu’un pilote irait là-bas pour endommager gravement sa voiture à ce degré en aucune circonstance en raison des conséquences qui peuvent en découler. », A ajouté Masi.

Le retrait de Leclerc de la course signifiait que sa place de grille de pole position restait vide, le reste du peloton occupant les places prévues.

Un week-end beaucoup plus compétitif pour Ferrari qu’à aucun autre moment depuis la fin de 2019, son coéquipier de Leclerc, Carlos Sainz, qui a terminé deuxième derrière Max Verstappen, répétant la plus haute fin de Grand Prix qu’il avait obtenue avec McLaren à Monza l’année dernière.

