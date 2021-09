La FIA envisage de modifier les règles de points de F1 suite aux critiques du GP de Belgique

Dans le tour d’horizon : La FIA révisera le règlement de la Formule 1, y compris les règles de points, à la lumière du Grand Prix de Belgique controversé du week-end dernier.

En bref

Attribution des points F1 à discuter Le président de la FIA, Jean Todt, a répondu aux nombreuses critiques du Grand Prix de Belgique, où des demi-points étaient attribués sur la base d’un seul tour de course derrière la voiture de sécurité.

Tody a défendu la décision de ne pas tenter de démarrer la course sous drapeau vert en raison des conditions extrêmement humides, mais a confirmé que les règlements du championnat seront revus, y compris l’attribution des points. D’autres séries, comme le Championnat du Monde d’Endurance, n’attribuent pas de points si aucun tour de course n’a été effectué, comme ce fut le cas le week-end dernier.

“Le Grand Prix de Belgique de cette année a présenté des défis extraordinaires au championnat du monde FIA ​​de Formule 1”, a déclaré Todt dans un communiqué.

« Les fenêtres météo prédites par les prévisionnistes ne sont pas apparues tout au long de la journée, et bien qu’une petite fenêtre soit apparue en fin de journée au cours de laquelle il y a eu une tentative de départ de la course, les conditions se sont à nouveau rapidement détériorées. Par conséquent, en raison du manque de visibilité créé par les embruns derrière les voitures, nous n’avons pas pu courir toute la course dans des conditions suffisamment sûres pour les pilotes, les commissaires ainsi que les braves spectateurs qui ont attendu de nombreuses heures sous la pluie, pour lesquels j’ai Je suis vraiment désolé. Cela a été reconnu par toutes les parties prenantes.

« Les commissaires FIA ont, sur la base des dispositions du Code Sportif International, arrêté la compétition pour gagner plus de temps, et donc plus de potentiel, pour offrir aux fans une course de F1. Malgré ces efforts, la course n’a pu être lancée après les tours de Safety Car, et le règlement en vigueur a été correctement appliqué. Je tiens à remercier et féliciter l’équipe FIA, l’ASN et tous les bénévoles pour la qualité de leur travail.

“La FIA, la Formule 1 et les équipes examineront attentivement les règlements pour voir ce qui peut être appris et amélioré pour l’avenir. Les résultats, y compris le sujet de l’attribution des points, seront ajoutés à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission F1 le 5 octobre. »

Lisez une analyse approfondie de ce qui n’a pas fonctionné lors du ridicule Grand Prix de Belgique du week-end dernier dans l’édition d’aujourd’hui de la chronique RacingLines

Un camion badgé Ferrari appartenant à un fournisseur tiers de l’équipe est arrivé à Zandvoort après sa rencontre rapprochée avec un pont, vu sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Aucun dommage n’est survenu dans l’incident, selon un porte-parole de l’équipe.#F1 #DutchGP pic.twitter.com/pgCwpKvea5 – . (@racefansdotnet) 31 août 2021

Les patrons de la F1 sont « apoplectiques » à Hamilton pour avoir accusé le sport de cupidité (Daily Mail)

“‘Il y a une fureur absolue en interne face à la naïveté des commentaires de Lewis. Il parle de rendre des millions de livres aux fans, bien qu’il gagne des millions avec la Formule 1, et cela garantit le travail de son équipe, et il ne donne que peu ou rien en retour. ‘”

Il est temps que la Formule 1 assouplit les protocoles Covid-19, déclare Brown (.)

“Maintenant qu’il a été déposé et discuté et que toutes les équipes conviennent que nous devons commencer à l’assouplir, j’aimerais penser que nous pourrions peut-être faire quelque chose pour Monza.”

Carnet vert de Tonglero (Joe Saward)

“Ce qui n’est pas largement connu, c’est que juste avant le Grand Prix de Belgique, Nicholas Latifi avait un test COVID-19 qui n’était pas clair et alors que le Canadien a dû passer par plus de tests pour obtenir le feu vert, Williams devait se pencher sur le remplacer pour Spa.”

Debrief de Bruno Michel : Doohan a définitivement mis la pression sur son rival au titre (Formule 3)

“Je voudrais dire quelques mots sur (Juan Manuel Correa) à son retour à Spa en tant que pilote de course. Comme beaucoup d’autres, je suis époustouflé par le courage et la ténacité qu’il lui a fallu pour revenir dans une voiture de course sur cette piste. Cela aurait été fantastique de le voir se battre à l’avant, mais le seul fait qu’il soit là et qu’il se soit battu est déjà incroyable. Comme le reste d’entre nous, il avait Anthoine en tête tout le temps.. .”

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 25 ans aujourd’hui, Michael Andretti remportait la manche CART Indycar à Vancouver. Il avait également remporté la même course exactement cinq ans plus tôt.

