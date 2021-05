La FIA envisage de supprimer la chicane de Catalogne pour les futures courses de F1 · .

La Formule 1 pourrait revenir à l’utilisation des virages finaux d’origine sur le Circuit de Catalunya si elle revenait sur la piste à l’avenir.

George Russell a déclaré à . le mois dernier qu’il pensait que la course sur le circuit serait améliorée si la chicane lente aux virages 14 et 15, avant la ligne droite des stands, était contournée.

La F1 a utilisé la chicane depuis son introduction en 2007 à la demande de la FIA, pour ralentir les voitures à l’arrivée dans la ligne droite des stands. Le directeur de course de la FIA F1, Michael Masi, a confirmé qu’ils envisageaient si cela était encore nécessaire.

«C’est quelque chose que nous examinons depuis un petit moment», a-t-il déclaré en réponse à une question de .. «Ce n’est évidemment pas un changement du jour au lendemain qui peut être fait.»

Masi a déclaré que la FIA «examinait toutes les implications et conséquences imprévues qui pourraient survenir» du retour à la configuration d’origine des deux derniers virages.

Article: Retirer la chicane à Catalunya pour améliorer les courses – Russell«Comme tous nos circuits, nos différents virages et tout, nous travaillons avec les équipes, les pilotes et la F1 pour nous assurer d’avoir le site le plus sûr, mais aussi quelque chose qui favorise de bonnes courses», a-t-il déclaré.

Des changements ont été apportés pour avoir 10 ans au domicile du Grand Prix d’Espagne pour la course de cette année. Le virage, resserré en 2004, a été assoupli et rapproché de son tracé d’origine.

Fernando Alonso a approuvé le changement, bien qu’il ait admis que cela ne facilitait pas le dépassement sur une piste où les dépassements sont notoirement difficiles.

«J’ai confirmé les sentiments que j’avais à propos du virage 10, c’est-à-dire que cela n’a pas beaucoup changé les possibilités de dépassement», a-t-il déclaré. «Je pense que c’est un virage très similaire pour cet aspect de l’ancien virage 10.

Données de piste: Circuit de Catalunya«C’est plus amusant à conduire parce que c’est plus rapide et que vous pouvez transporter plus de vitesse dans les virages. C’était donc une chose positive. Mais en termes de dépassement, cela n’a pas changé la donne.

Il voit peu de possibilités de rendre les dépassements beaucoup plus faciles sans changements significatifs sur la piste.

«Peut-être un peu plus de DRS juste après la dernière chicane, peut-être pouvoir ouvrir le DRS est une possibilité pour le futur. Je ne sais pas. Barcelone sera toujours difficile pour les dépassements. »

Reste à savoir si le championnat du monde reviendra sur la piste qui a organisé tous les Grands Prix d’Espagne depuis sa première course il y a 30 ans. Les promoteurs n’ont pas encore conclu d’accord pour accueillir une manche de la saison de F1 2021.

