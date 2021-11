La FIA est certaine que la piste de Djeddah sera prête pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite · .

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que la construction du nouveau circuit de la corniche de Djeddah serait terminée à temps pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite le mois prochain.

La piste devrait accueillir l’avant-dernière manche du championnat du monde et pourrait décider de la bataille pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Cependant, l’équipe travaillant sur le site fait face à une course contre la montre pour achever la construction du parcours de 6,1 kilomètres.

Masi a visité le site pour inspecter les progrès lorsque cela est possible entre les courses de F1. « J’étais là-bas il y a quelques semaines et il s’y passe évidemment beaucoup de choses », a-t-il déclaré.

« Il y a énormément de travail en parallèle. Mais la FIA et la F1 reçoivent des mises à jour quotidiennes de la situation et cela progresse très, très rapidement.

« Il ya beaucoup à faire. Il n’y a rien à nier là. Je pense que tout le monde reconnaîtra qu’il y a beaucoup à faire. Mais je suis toujours confiant dans la poursuite de la course, aucun problème.

Données de piste : Circuit de la corniche de DjeddahAvant de prendre la direction de la course F1 en 2019, Masi a été impliqué dans d’autres projets de nouvelles pistes qui ont été achevés à court terme avant d’organiser leur premier événement. Ils comprenaient la construction du circuit international de Corée à Yeongam, en Corée du Sud, qui a reçu l’autorisation d’organiser sa première course en 2010, neuf jours seulement avant le début des essais de F1 sur le site.

« Je pense qu’il y a toujours un élément d’inquiétude avec tout mais je suis assez confiant », a déclaré Masi.

« Surtout avoir été impliqué en Corée en 2010 qui était la dernière dont on a parlé. Et je pense que l’on a parlé de l’Inde et que les deux se sont déclenchés, aucun problème du tout, et je suis assez confiant que l’Arabie saoudite sera exactement la même.

Masi a insisté sur le fait qu’aucun compromis ne sera fait avec les normes de sécurité du circuit. « Ils se conformeront à toutes les exigences de sécurité, j’en suis très confiant », a-t-il déclaré. « Très confiant. »

L’approche du dernier virage du circuit de la corniche de Djeddah, 2021

