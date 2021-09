La FIA étudiera les données du GP des Pays-Bas pour juger si le DRS peut être utilisé en toute sécurité dans le dernier virage · .

in

La FIA envisagera d’autoriser les pilotes à utiliser le DRS dans le dernier virage à Zandvoort l’année prochaine après les difficultés rencontrées par de nombreux dépassements lors du Grand Prix des Pays-Bas d’aujourd’hui.

Le dernier virage relevé à Zandvoort a été conçu dans l’intention de permettre aux conducteurs d’utiliser le DRS pour un virage plus long à l’approche. Cependant, la FIA a décidé de ne pas autoriser son utilisation lors de l’événement de ce week-end.

Après une course qui a vu peu de dépassements parmi les premiers, certains pilotes ont déclaré qu’autoriser l’utilisation du DRS au virage 14 aurait facilité les dépassements.

« Si nous avions eu le DRS à la sortie du 13, cela aurait probablement aidé », a déclaré Esteban Ocon. “Je ne suis pas sûr que ça aurait été facile à plat [out], mais probablement quelque chose à essayer pour l’année prochaine sur la simulation et probablement aller de l’avant pour faire plus de dépassements.

Lance Stroll a déclaré que les dépassements étaient “presque impossibles” dans la course de dimanche “à moins d’avoir un gros delta de pneus”.

La piste réaménagée « manque une longue ligne droite puis une grande zone de freinage, essayant de se créer des opportunités », a-t-il ajouté. « Mais c’est une piste formidable à piloter. Samedi, c’est génial.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Mais le pilote Aston Martin n’était pas sûr que l’utilisation du DRS au virage 14 serait sûre. « Cela pourrait améliorer les choses », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si ce serait vraiment sûr de le faire au dernier virage. C’est toujours un virage le dernier virage, même si c’est plat [out]. “

Le directeur de la course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a déclaré que les données générées pendant le week-end de course seraient utilisées pour déterminer si le DRS peut être utilisé en toute sécurité au virage 14 à l’avenir.

“Comme nous le faisons toujours avec le DRS, nous cherchons à faire des simulations et à travailler avec ce qui est dans les tolérances que nous avons”, a-t-il expliqué.

“Nous avons dit ici, la banque est complètement inconnue, passons en revue un événement, rassemblons un grand nombre de données des essais, des qualifications, de la course, puis soyons dans une meilleure position comme nous le faisons avec les zones DRS à tous les événements, puis examinons-le et voir si nous devons apporter des changements et comment nous pouvons apporter des changements pour l’année suivante.

Les règlements techniques de la Formule 1 changent considérablement pour l’année prochaine, ce qui pourrait également affecter la décision d’autoriser ou non le DRS à ce virage.

“Je pense que cela nous donnera toujours une assez bonne indication”, a déclaré Masi. « Oui, c’est une voiture complètement différente, un ensemble aérodynamique complètement différent. Mais je pense que sur la base de ce que nous avons, cela nous donnera toujours une assez bonne indication des fenêtres et de ce dans quoi nous pouvons opérer. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix des Pays-Bas 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :