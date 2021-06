La FIA ‘examine’ l’aileron avant flexible de ‘Mercedes’

in

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a parlé de “remboursement” contre Mercedes après le Grand Prix de France, et il pourrait l’obtenir de plus d’une manière.

Red Bull a essentiellement utilisé une carte uno inversée sur le circuit Paul Ricard, se frayant un chemin vers la victoire avec Max Verstappen alors qu’il poursuivait Lewis Hamilton, qui a été contraint de rester sur une stratégie à un seul arrêt. Mercedes a gagné de la même manière avec Hamilton au quatrième tour à Barcelone.

C’était le “remboursement” auquel Horner faisait initialement référence, mais il semble que la saga des ailes entre les deux pourrait être conclue avec la FIA introduisant des tests plus stricts pour les ailes avant flexibles – quelque chose sur lequel Red Bull a régulièrement attiré l’attention ces dernières semaines – tout comme l’instance dirigeante l’a fait lorsque Mercedes a fait part de ses inquiétudes concernant l’aileron arrière flexible de Red Bull.

Selon des informations en Allemagne, Red Bull a demandé à la FIA d’enquêter sur l’aileron avant de Mercedes, sans lancer une manifestation officielle.

“La FIA est là-dessus”, aurait déclaré le conseiller en sport automobile de Red Bull, le Dr Helmut Marko, à Sky Germany.

« Il y a suffisamment de séquences. Nous nous attendons à ce qu’il soit similaire à l’aileron arrière [new tests]. Mais nous attendons de voir ce que la FIA dira.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, se prépare également à la possibilité d’introduire de nouveaux tests d’aileron avant.

“Peut-être que quelque chose viendra”, aurait également déclaré Wolff à Sky Germany. “Nous aimerions l’avoir plus rigide.”

Le problème de l’aile a de nouveau été évoqué par Nico Rosberg dans la couverture d’après-course de Sky F1 où Wolff et Horner ont été interviewés ensemble, ce qui a conduit à un échange assez amusant entre les trois.

Rosberg : « Alors Christian… Toto et d’autres équipes vous ont mis sur les ailes arrière et vous avez dû changer cela. Mercedes fléchit toujours plus que la moyenne sur l’aileron avant, qu’allez-vous faire à ce sujet ?

Horner : « Ouais, c’est essentiellement un retour sur investissement. Aujourd’hui, c’était la revanche pour Barcelone et il [Toto] obtient également l’aileron avant dans quelques semaines.

Wolff [to Rosberg]: « Vous nous cousez ?! Nous vous avons bien payé pendant de nombreuses années !

Rosberg : « Laissez-moi me tenir au milieu de vous deux ».

Horner : “Nico n’est-il pas encore dans les livres ?”

Alors que les allers-retours entre Mercedes et Red Bull se poursuivent, tous les regards se tournent désormais vers la FIA pour voir ce qui est mis en œuvre concernant les ailes avant flexibles et à quelle vitesse quelque chose sera mis en place.

