La FIA examinera l’incident Mazepin-Schumacher négligé · .

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a déclaré qu’il enquêterait sur un incident qui s’est produit entre les deux pilotes Haas dans le dernier tour du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Un Mick Schumacher furieux a demandé à son équipe « veut-il nous tuer ? après l’appel serré entre la paire à l’approche de la ligne d’arrivée. Nikita Mazepin a esquivé vers la droite alors que Schumacher se déplaçait pour le dépasser à environ 300 km/h.

Masi a admis que l’incident entre les deux pilotes se disputant la 12e place avait été négligé à l’époque.

“Pour être juste, nous regardions évidemment à l’avant, donc je n’ai pas vu l’incident moi-même, donc je ne peux pas le commenter”, a-t-il déclaré. « Je préférerais ne pas [comment] ne pas l’avoir vu.

S’exprimant immédiatement après la course, Masi a déclaré qu’il “l’examinera à la lumière du jour et, si nécessaire, je discuterai avec l’équipe et le pilote concerné”.

Dans un communiqué de presse publié par Haas peu de temps après la course, le directeur de l’équipe Guenther Steiner a déclaré qu’ils avaient déjà mis l’incident derrière eux.

« De toute évidence, il y avait une situation dans la ligne droite, tout était résolu et nous avons purgé l’air », a-t-il déclaré. « Il y a eu un malentendu, mais nous allons bien et nous en sortons tous. »

