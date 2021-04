La FIA explique la légalité du revers Imola de Sir Lewis Hamilton

La manœuvre de retour de Lewis Hamilton sur le circuit d’Imola était tout à fait conforme aux règles, a confirmé la FIA.

Le septuple champion du monde s’est retrouvé face à la barrière avec un aileron avant endommagé lorsqu’il a couru large à Tosa alors qu’il chevauchait George Russell lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne, peu de temps après qu’il soit passé aux pneus slicks sur un circuit de séchage.

La seule méthode pour extraire sa Mercedes du gravier était d’engager la marche arrière, ce que Hamilton a fait tout le chemin du retour sur la piste après une tentative infructueuse d’exécution d’un virage pour propulser la voiture vers l’avant.

Des questions ont été soulevées quant à la raison pour laquelle le Britannique de 36 ans n’avait pas été pénalisé, son compatriote Nigel Mansell battant pavillon noir au Grand Prix du Portugal de 1989 après avoir fait marche arrière dans la voie des stands en dépassant la surface de réparation.

Dans le règlement sportif de la F1, l’article 27.3 stipule: «Si une voiture quitte la piste, le pilote peut la rejoindre, mais cela ne peut être fait que s’il est sûr de le faire et sans obtenir un avantage durable.»

Cela ne fait aucune référence à l’interdiction de la marche arrière, bien qu’elle soit toujours dans la voie des stands sous la propre puissance de la voiture.

Le directeur de course Michael Masi était convaincu que la manœuvre d’Hamilton avait été effectuée en toute sécurité, d’autant plus que Mercedes l’avait guidé sur la proximité d’autres voitures pendant que le scénario se déroulait.

“En écoutant la radio de Lewis entre lui et son équipe, ils l’ont absolument conseillé tout au long du parcours où se trouvait le bord du circuit”, a déclaré Masi.

«C’est au cas par cas que vous devez examiner l’ensemble des circonstances qui l’entourent.

«Dans ces circonstances particulières, je n’envisagerais pas de signaler cela aux stewards.»

Hamilton a ensuite expliqué pourquoi il lui avait fallu si longtemps pour faire reculer la voiture.

Ce faisant, et avec l’arrêt aux stands qui en a résulté, après avoir terminé deuxième, il a perdu un tour contre le vainqueur éventuel Max Verstappen, mais cela a été annulé à la suite de l’arrêt du drapeau rouge causé par l’accident impliquant George Russell et Valtteri Bottas.

En conséquence, Hamilton a pris le redémarrage en P9 et s’est frayé un chemin dans le peloton pour terminer deuxième.

«Il n’allait tout simplement pas en marche arrière, alors je tenais le bouton de marche arrière et il a fallu une éternité pour s’engager», a déclaré Hamilton.

«Je ne pensais pas que ça allait marcher. J’ai essayé de faire marche arrière, puis j’ai essayé de faire une sorte de burn-out pour recommencer et j’étais de retour dans la barrière. Il a donc fallu encore longtemps pour revenir en arrière.

«Quand je faisais marche arrière, je me disais ‘Je dois juste continuer à reculer et faire mon chemin en sens inverse’. Et si je n’avais pas fait cela, j’aurais probablement encore été là-bas maintenant, alors j’en suis reconnaissant.

