La FIA explique les sanctions infligées à Bottas et Stroll

Michael Masi a expliqué pourquoi Valtteri Bottas et Lance Stroll ont été pénalisés de cinq places sur la grille pour les incidents du virage 1 en Hongrie.

Sur une piste humide, cinq pilotes ont été contraints à l’abandon avant la fin du premier tour à Budapest après s’être heurtés et avoir subi de graves dommages.

Bottas et Flâner étaient les deux qui ont déclenché les collisions, les deux ne ralentissant pas assez et frappant respectivement Lando Norris et Charles Leclerc, tandis que le Finlandais récupérait alors Sergio Perez.

Comme les pilotes Mercedes et Aston Martin avaient déjà abandonné, ils se sont vu infliger des pénalités pour la prochaine course, le Grand Prix de Belgique, les deux devant prendre le départ de cinq places sur leur qualification.

Masi dit qu’il n’y avait aucun doute quant à savoir s’ils étaient à blâmer, et suggère que les sanctions auraient été plus sévères si la piste avait été sèche.

« Exact », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si les sanctions étaient claires, même dans des conditions délicates.

« C’est pourquoi, même en tenant compte de la pluie, on pourrait peut-être dire que s’il s’agissait de conditions sèches et que le même incident se produisait, cela aurait pu être une pénalité plus lourde.

“Mais sur cette base, c’était assez clair et c’est pourquoi les commissaires sportifs ont déclaré dans les deux décisions que ces deux pilotes étaient entièrement à blâmer.

« Il n’y avait pas de prédominance ou quoi que ce soit d’autre. C’était à bout portant leur erreur.

Étant donné que Perez a été éliminé et que Max Verstappen a subi de graves dommages – ruinant sa course – en raison de l’erreur de Bottas, Christian Horner a estimé que le Finlandais méritait une pénalité plus sévère.

Le patron de Red Bull a ressenti la même chose après que Lewis Hamilton a reçu une pénalité de temps pour être entré en collision avec Verstappen à Silverstone et a quand même remporté la victoire.

Comme il l’a fait alors, Masi a déclaré que les stewards ne tiennent pas compte des conséquences des incidents lors de la prise de décisions.

“Comme nous l’avons déjà dit, ce n’est pas le résultat, c’est l’incident lui-même”, a-t-il ajouté.

« Ces deux incidents ont été jugés sur leurs mérites et ont estimé qu’il ne s’agissait pas d’une pénalité de trois points sur la grille… pas différente d’une pénalité de cinq ou dix secondes dans la voie des stands ou d’un stop-and-go.

«Ils peuvent attribuer trois places sur la grille, cinq places sur la grille, 10 places sur la grille, un départ dans la voie des stands ou autre, selon ce qu’ils jugent de l’incident.

“Il a été jugé sur la base de l’incident, pas du résultat.”