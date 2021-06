La FIA explique pourquoi la passe de Sergio Perez sur Valtteri Bottas était légale

Sergio Perez a reçu le feu vert de la FIA pour conserver la troisième place du Grand Prix de France malgré le dépassement des limites de la piste après avoir dépassé Valtteri Bottas.

Le Mexicain a terminé deux podiums consécutifs, après sa victoire en Azerbaïdjan, après avoir dépassé la Mercedes au 49e tour sur 53 au Paul Ricard.

Le coéquipier de Perez, Max Verstappen, dépassant également Lewis Hamilton pour remporter la victoire, cela signifiait que Red Bull avait pris 37 points d’avance sur Mercedes dans la bataille pour le championnat du monde des constructeurs.

Mais il y avait un élément légèrement controversé dans le dépassement de Perez sur Bottas car il s’est terminé au-delà de la ligne blanche de la sortie du droitier à grande vitesse de Signes.

Néanmoins, après avoir enquêté sur l’incident, les commissaires de course ont noté que Perez avait exécuté le mouvement avant qu’il ne soit trop large et qu’il avait perdu du temps peu de temps après et n’avait donc pas pris un avantage durable.

Le rapport, qui concluait qu'”aucune autre mesure” ne devait être prise, déclarait : “Les commissaires sportifs ont déterminé que Perez avait complètement terminé le col de Bottas au moment où il a quitté la piste au virage 10.

« Cela a fait du fait qu’il a quitté la piste par la suite comme une question standard sur les « limites de la piste ». Les commissaires sportifs ont déterminé que Perez avait perdu suffisamment de terrain dans le virage suivant pour qu’il ne puisse pas être considéré comme ayant “gagné un avantage durable”.

En fin de compte, Perez, dont les pneus avaient six tours de moins que ceux de Bottas, a terminé avec un peu moins de six secondes d’avance sur le Finlandais et près de neuf secondes derrière Verstappen, le portant à 84 points au classement des pilotes.

Le pilote de 31 ans a salué la décision de l’équipe de faire un long premier relais pour lui offrir des pneus plus frais pour les phases finales, même si les choses avaient été délicates au départ.

“Pendant les cinq à 10 premiers tours, la voiture était pratiquement incontrôlable avec le vent”, a déclaré Perez dans son interview immédiate après la course.

« Nous avons évidemment eu moins d’appuis aujourd’hui, donc c’était assez difficile de suivre.

« Mais ensuite, probablement alors que le vent devenait plus calme et que la piste s’améliorait, j’ai commencé à prendre plus de rythme et nous avons réussi à être assez longs sur le premier relais.

«Je pense que cela a vraiment payé vers la fin. Je pense que la dégradation a été beaucoup plus élevée que prévu aujourd’hui.

«Je pense donc que nous avons fait une excellente course et une excellente stratégie de la part de l’équipe. Je suis heureux que nous ayons gagné la course aujourd’hui et de bons points pour l’équipe.

