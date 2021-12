La FIA face à une « situation difficile » dans un combat « absolument insensé » pour le titre de Formule 1

Timo Glock dit que la FIA ne veut pas trop s’impliquer dans cette lutte « absolument insensée » pour le titre, laissant Michael Masi dans une situation difficile.

Le directeur de course Masi a été critiqué lorsqu’il a discuté de l’abandon de Max Verstappen sur la grille pour un redémarrage de la course en Arabie saoudite. à Abou Dhabi.

L’ancien pilote Toyota Glock a déclaré qu’il était « évident » que la FIA ne souhaite pas qu’une décision incorrecte détermine qui remportera le titre – car ils sont déjà sous surveillance pour l’intensité de la bataille sur et hors piste entre Mercedes et Red Bull.

Comment Max Verstappen abordera-t-il le décideur du titre à Abu Dhabi ? PlanetF1 explique pourquoi le Néerlandais a une réflexion sérieuse à faire.https://t.co/uOrFkxecWV #F1 pic.twitter.com/WfNIqFpKhp – PlanetF1 (@Planet_F1) 8 décembre 2021

« Vous pouviez voir les émotions monter avec Toto Wolff et à quel point c’était émouvant avec Red Bull », a déclaré Glock dans sa chronique Sky Sport Germany.

«C’est déjà un combat absolument fou à tous les niveaux, ce qui est vraiment sans précédent. Cela faisait longtemps que je n’avais pas assisté à une aussi belle bataille sportive entre deux pilotes absolument exceptionnels.

« Bien sûr, la FIA le voit aussi. Vous pouvez littéralement dire qu’ils savent que c’est une bataille de championnat du monde absolument insensée. Bien sûr, ils ne veulent pas décider de cette bataille de championnat avec une erreur FIA. Je pense que c’est relativement évident.

« Mais bien sûr, vous devez garder une ligne, à la fois pour tous les autres pilotes et pour les jeunes. Parce que si vous commencez ensuite à négocier des pénalités pendant la course, ce n’est pas la bonne façon non plus.

L’Allemand se méfiait également du potentiel d’un accident entre Verstappen et Lewis Hamilton en course, ayant vu plusieurs exemples dans le passé de deux prétendants au titre entrer en contact avec les précédents décideurs du titre.

Glock a ajouté qu’il était « curieux » de voir si cela se produirait ou non dimanche, et a déclaré que Masi serait dans une position difficile pour avoir à arbitrer la course au fur et à mesure qu’elle se produira.

« Bien sûr, vous êtes également dans une situation très difficile, autour de Michael Masi, pour prendre les bonnes décisions afin de ne pas trop vous ingérer dans la bataille du Championnat du monde », a déclaré Glock.

«Bien sûr, les principaux rivaux le remarquent également et l’exploitent de plus en plus. Nous verrons cela à Abu Dhabi aussi.

«Ce sera un combat absolument insensé qui pourrait éventuellement se terminer assez rapidement. Nous l’avons vu à de nombreuses reprises dans le passé, lorsqu’une bataille pour le Championnat du Monde est théoriquement décidée après le départ dans le premier virage. Je suis curieux de voir comment cela se passe.