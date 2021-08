La FIA fait face à un choix entre le changement et la continuité à la fin de l’ère Todt · .

La dernière fois que la FIA a fait face à une élection « ouverte », sans candidat sortant, c’était en 2009 après que Max Mosley, extrêmement controversé et scandalisé, a accepté de se retirer, préparant ainsi le terrain pour la confrontation Jean Todt contre Ari Vatanen le 23 octobre de cette année-là.

Todt a remporté l’élection, et sans surprise : malgré tous les efforts du champion du monde des rallyes finlandais, son ancien directeur de l’équipe de rallye Peugeot, Todt, a bénéficié de ressources considérablement meilleures et de l’aval très public du président sortant.

“Je crois que la bonne personne à la tête [the FIA] serait Jean Todt », a déclaré Mosley, décédé plus tôt cette année, à propos de l’homme qui est allé établir des records de série en tant que patron de l’équipe Ferrari de Michael Schumacher, déclarant également à ., « Jean est incontestablement le meilleur manager de sport automobile de sa génération et sans doute de n’importe quelle génération.

Dans une lettre ultérieure aux clubs membres de la FIA, Mosley a écrit que Todt, “La personne idéale pour continuer mais aussi pour étendre le travail des 16 dernières années.”

Analyse : Pouvoir – La clé pour comprendre l’énigme qu’était Max MosleyCompte tenu du caractère de division de Mosley, on se demande si ces approbations ont finalement aidé ou entravé Todt, mais les faits sont qu’il a battu son ancien pilote devenu rival présidentiel par 135 voix contre 49 avec 12 abstentions après une bataille ardue et acrimonieuse qui, entre autres incidents peu recommandables , a vu Vatanen éjecté sans cérémonie du bureau de Mosley après avoir mis en doute son impartialité.

Quoi qu’il en soit, Vatanen admet maintenant qu’en fin de compte, le meilleur homme pour l’époque a remporté les élections, les trois mandats (incontestés) de Todt de quatre ans chacun rétablissant la position mondiale de l’organisme après le règne dictatorial de 16 ans de Mosley. L’ère Todt, cependant, se termine le 17 décembre de cette année en raison d’avoir atteint l’âge maximum éligible (75 ans) en février. De plus, Todt aura atteint la limite de trois mandats instaurée sous sa direction.

La course pour le remplacer a commencé, avec deux candidats – dans l’ordre d’annonce, l’émirati Mohammed bin Sulayem et l’actuel vice-président de la FIA pour le sport Graham Stoker – ayant jeté leur chapeau sur le ring. Les processus et le fonctionnement de la gamme toujours plus large d’activités de la FIA – qu’elles soient sportives, touristiques ou de mobilité – pour lesquelles l’organisme porte la responsabilité mondiale, ont été décrits ici en avril de cette année.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Fondamentalement, les activités sportives et le championnat de la FIA ont la plus grande visibilité auprès du public et génèrent le plus de revenus sur une base globale grâce à la vente et à la location de droits commerciaux. les responsables des membres de la FIA.

Bin Sulayem a été le premier à annoncer sa candidature pour remplacer Todt. Depuis avril, les deux candidats ont élaboré leurs agendas électoraux en publiant plus de détails sur leurs politiques et ont annoncé de nouvelles nominations dans leurs équipes respectives. En effet, Stoker et son équipe ont publié cette semaine un document de 14 pages sur la politique du sport automobile en quatre langues.

On ne sait pas encore si d’autres candidats émergeront plus tard, le président de Motorsport UK, David Richards, s’attardant astucieusement sur l’arrière-plan et refusant avec prudence de nier son intérêt. Le mot est que le copilote vainqueur du championnat du monde 1981 de Vatanen joue un jeu d’attente pour voir comment se déroule la campagne électorale avant de s’engager le jour de la clôture, le 5 novembre. Il a donc plus de deux mois pour se décider.

Ce qui, cependant, distingue cette campagne de 2009, c’est que les deux candidats confirmés plus Richards sont tous des « initiés de la FIA », ayant servi le sport automobile mondial avec distinction à titre officiel après avoir gravi les échelons des clubs membres, alors que Mosley et Todt étaient tous deux des outsiders de rang qui avait été parachuté.

Bin Sulayem, 14 fois champion de rallye du Moyen-Orient et poids lourd régional du sport automobile et du tourisme, fait campagne sous le slogan “FIA pour les membres”, rassemble sa “liste” de 14 membres du bureau, comme l’exigent les statuts et les règlements internes de la FIA, et récemment a annoncé Fabiana Ecclestone, épouse de l’ancien PDG de F1 Bernie, née au Brésil, en tant que vice-présidente des sports pour la région sud-américaine devrait être élue.

L’équipe de Bin Sulayem n’a pas encore publié de manifeste complet bien que le site Web présente trois domaines politiques : une approche dirigée par les membres, donc ascendante plutôt que descendante ; le respect des traditions et de l’objectif de la FIA et la promotion de la passion des membres pour l’automobile ; et une réflexion nouvelle et un leadership proactif. En outre, le site Web met en vedette l’égalité, la diversité et l’inclusion (EDI), avec un accent particulier sur le Moyen-Orient et l’Afrique.

Stoker est le seul adversaire de Bin Sulayem – pour l’instant, l’équipe de Bin Sulayem a récemment lancé The FIA ​​University and E-Library, une initiative conçue pour améliorer l’éducation, la formation et la recherche dans les activités automobiles et de sport automobile, dans le but de fournir un accès 24h/24 et 7j/7 aux archives et celles des clubs de l’Alliance of International Touring, l’organisme de tourisme associé de la FIA.

Le projet universitaire est dirigé par les candidats à la vice-présidence Robert Reid (sport), ancien copilote vainqueur du championnat du monde des rallyes de Richard Burns et du Canadien Tim Sherman (tourisme). En outre, les clubs FIA peuvent désigner des membres pour étudier à l’Université FIA, où les sujets couvriront l’éventail complet des sujets sportifs et de mobilité, allant d’universitaires à professionnels, notamment :

E-Learning et formation – Recherche

Bourses d’études – Formation en sport automobile

E-Library and Archive – Éducation à la mobilité

Programmes de leadership – Programmes de développement des talents

Formation médicale et de sécurité – Support technique et technique

“Notre campagne est axée sur la recherche d’une plus grande mobilité et d’une collaboration sportive dans le développement des clubs membres de la FIA, et ce nouveau plan universitaire de la FIA jouera un rôle central dans ce processus si nous réussissons dans notre candidature aux élections”, a déclaré le duo dans un communiqué conjoint. déclaration.

Comme l’indique le slogan de la campagne de bin Sulayem, les politiques de son équipe se concentrent sur les clubs de la FIA et leurs membres, alors que Stoker, un avocat du sport qui s’intéresse depuis toujours au sport automobile, se tient sous la bannière « FIA pour tous », une différence subtile mais révélatrice car cela implique un élargissement du filet au-delà des membres purement FIA.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Dans le document de politique du sport automobile de l’équipe publié cette semaine et sous-titré « Motorsport for All », Stoker et son candidat vice-président pour le sport Tom Kristensen, neuf fois vainqueur du Mans et vainqueur du titre WEC 2013, décrivent les principaux initiatives.

Ceux-ci incluent : prioriser la sécurité ; veiller à ce que le sport automobile soit durable, respectueux de l’environnement et accessible à tous partout dans le monde ; reconstruire la confiance et l’investissement dans les championnats, être les fiers gardiens de l’histoire du sport automobile et, last but not least, développer la base de fans du sport.

Pour atteindre ces objectifs, ils planifient un certain nombre d’activités, notamment l’identification et la formation de jeunes talents et la création de séries plus économiques, pour examiner et instaurer la diversité et l’inclusion dans l’ensemble du spectre, optimiser les calendriers pour éviter les chevauchements et favoriser l’ingénierie de pointe et les STEM. activités via les commissions de la FIA et en collaboration avec les universités.

« Je suis ravi de présenter cette vision globale de l’avenir du sport automobile dans le monde », a déclaré Stoker, ajoutant : « Nous voulons nous appuyer sur le travail solide de la FIA au cours des 12 dernières années et créer un sport vraiment progressif, représentant toutes les nations et ouvert à tous ceux qui souhaitent s’impliquer, quels que soient leurs antécédents ou leurs finances.

Comme on pouvait s’y attendre, les principes fondamentaux des deux ensembles de politiques sont essentiellement similaires mais diffèrent considérablement dans les détails, une situation que les conseillers de bin Sulayem développeront sans aucun doute en temps voulu, amenant à son tour Stoker et sa société à ajouter plus de chair à leur brochure, etc. En définitive, ces documents sont dynamiques et peuvent être modifiés pour en renforcer certains aspects ou en clarifier d’autres.

Si les manifestes des équipes sont similaires, les caractères des deux principaux candidats pourraient difficilement être plus différents. L’un est un passionné de sport automobile de longue date issu d’un milieu riche, privilégié et bien connecté, dont la famille était un conseiller de la famille Maktoum au pouvoir à Dubaï et a la richesse et le statut pour s’assurer qu’il ne veut rien – mais, surtout, bin Sulayem a livré sur et hors piste à tous les niveaux.

On se demande si la rivalité du Golfe influence sa décision de se présenter : le Qatar accueille la Coupe du monde de football en 2022 ; les EAU présideront le sport automobile mondial à partir de 2021…

Le nouveau circuit de Djeddah poursuit l’expansion de la F1 au Moyen-Orient. 12 dernières années. Cela en dit long à son tour : malgré un large choix de membres de bureau parmi lesquels choisir, Todt, largement reconnu comme un chef de file acharné, a nommé trois fois Stoker pour superviser le sport automobile.

Quelle équipe est susceptible de mieux livrer la marchandise pour le sport automobile mondial pendant (au moins) les quatre ans après le départ de Todt ? À ce stade précoce, la réponse est au mieux subjective et n’a donc pas sa place dans cette analyse car en fin de compte, ce sont les présidents des clubs membres qui votent, et non les médias ou les fans de sport automobile, quel que soit leur enthousiasme et leur passion. .

De même, tous les clubs membres de la FIA disposent du même vote : par exemple, une île du Pacifique avec 100 membres a le même statut qu’un club de tourisme américain avec six millions de membres – à condition que les deux soient entièrement acquittés et en règle avec l’organisme parent. Avec les deux candidats issus d’un milieu (principalement) sportif, ils doivent certainement faire appel à la faction de la mobilité et des tournées pour avoir une chance.

Ici, Stoker détient probablement un avantage : son vice-président désigné est Thierry Willemarck, actuellement vice-président de Todt pour la mobilité automobile et le tourisme.

Cela pourrait s’avérer décisif étant donné que la répartition actuelle des 245 clubs FIA est la suivante : 90 mobilité, 71 sport, 75 mobilité et sport (plus sept « autres »), les clubs composites ayant une seule voix bien qu’ils représentent les deux catégories. Ces 75 voix doubles pourraient s’avérer cruciales pour l’un ou l’autre des candidats.

La dernière question est donc : comment l’un ou l’autre des candidats influencera-t-il la Formule 1 ? Tous deux sont des fans connus, bin Sulayem ayant été pendant de nombreuses années membre du comité du grand prix d’Abou Dhabi et ayant fait la démonstration (et écrasé) une voiture Renault F1 – sponsorisée à l’époque par la société DP World de son frère – sur l’Autodrome de Dubaï.

Les références de Stoker, en tant que steward international, en tant que haut fonctionnaire de l’instance dirigeante britannique, en tant que délégué de la FIA dans divers organismes sportifs internationaux et en tant que vice-président pour le sport et président de divers comités de la FIA, sont également impeccables.

Les présidents récents de la FIA ont servi pendant au moins une décennie. Là où en 2009 Todt avait les ressources et le soutien du président sortant alors que son adversaire avait peu du premier et aucun du dernier, en 2021 il n’y a pas de distinctions claires : alors que Todt évite soigneusement approuver l’un ou l’autre des candidats – . comprend que le personnel de la FIA a reçu pour instruction d’être impartial – sa rétention de Stoker pendant 12 ans suggère un soutien tacite.

D’un autre côté, ben Sulayem dispose de beaucoup plus de ressources – certains suggèrent qu’il bénéficie du soutien du gouvernement des Émirats arabes unis – mais lui et Todt n’ont pas travaillé en étroite collaboration malgré les divers mandats exercés par Ben Sulayem au fil des ans. Ainsi, en dernière analyse, l’élection repose sur la question des ressources par rapport à la continuité – à condition, c’est-à-dire qu’aucun autre candidat ne se présente soudainement.

Une fois les différences entre les deux protagonistes et les similitudes dans leurs politiques écartées, le choix se résume finalement à un choix entre l’adhésion à la FIA allant avec éprouvée et digne de confiance (Stoker), ou avec le tout nouveau (Bin Sulayem) : les présidents de la base votent pour le statu quo ou optent pour le premier candidat présidentiel non européen (et non blanc) en 117 ans d’histoire de la FIA. Le 17 décembre nous le dira.

Lignes de courseParcourir toutes les colonnes RacingLines

Partagez cet article de . avec votre réseau :