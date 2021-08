La FIA fait la lumière sur les réprimandes de T-shirts au Grand Prix de Hongrie

Michael Masi a expliqué pourquoi quatre pilotes ont été réprimandés pour non-respect des protocoles relatifs aux T-shirts d’avant course lors du Grand Prix de Hongrie.

Après avoir terminé deuxième au Hungaroring – par la suite disqualifié, dans l’attente d’un appel, pour une infraction liée au carburant – Sebastian Vettel a refusé de retirer son t-shirt au motif arc-en-ciel avant que l’hymne national ne soit joué.

Lors de la démonstration du message de F1 We Race as One unity, le quadruple ancien champion du monde portait un t-shirt avec le slogan “Same Love” pour exprimer son soutien à la communauté LGBTQ+ dans un pays qui avait passé un certain nombre d’anti- lois homosexuelles le mois dernier.

Après avoir appris sa convocation des commissaires, Vettel a déclaré qu’il “le referait” en ce qui concerne le maintien du T-shirt pour l’hymne national plutôt que de le retirer, comme le stipulent les règles.

Interrogé par les commissaires, le joueur de 34 ans avait oublié d’enlever le maillot “à cause de l’arrivée de la pluie” et n’était pas le seul à l’avoir fait, rejoint par Carlos Sainz, Valtteri Bottas et Lance Stroll.

Bien qu’ils aient tous reçu une réprimande pour non-conduite, il pourrait y avoir des répercussions car s’ils étaient combinés à deux réprimandes pour conduite, cela entraînerait une pénalité sur la grille.

Concernant la raison pour laquelle les réprimandes ont été prononcées, Masi, cité par Motorsport.com, a déclaré : le moment de montrer efficacement leur soutien à We Race as One comme ils le souhaitent.

“Mais alors l’hymne national d’un pays particulier doit être respecté avec des pilotes portant tous leurs combinaisons de course.

«Il a donc été clarifié et très clair qu’une fois ce moment affiché et que les pilotes ont montré leur reconnaissance, ils devraient retirer leur chemise ou tout ce qu’ils portaient et se rendre à l’hymne national dans leur uniforme de course.

“C’est la même chose pour un certain nombre d’événements maintenant, c’est donc le premier événement où cela s’est produit depuis et tous ces pilotes qui ont gardé leur chemise – ce n’était pas seulement Sebastian – ont tous reçu une réprimande de non-conduite pour avoir échoué suivre les instructions du directeur de course.

«Cela a été observé par un certain nombre de personnes, y compris le délégué des médias qui est là-bas. Moi à la télévision. C’est passé de moi aux commissaires sportifs, c’était une infraction et c’est pourquoi c’était une réprimande pour la première infraction.

Lorsqu’on lui a demandé si une réprimande qui pourrait aider à déclencher une pénalité sur la grille était une punition trop lourde, le directeur de course de la FIA Masi a déclaré : « Vous regardez toutes les pénalités sur la base de ce qu’elles sont. Les réprimandes sont la sanction la plus basse autre qu’un avertissement – ​​ce qui n’est vraiment pas une sanction, c’est un avertissement.

“Vous devez avoir deux réprimandes pour conduite et une non-conduite pour finalement obtenir une pénalité sur la grille. Mais à titre d’exemple, trois réprimandes pour non-conduite n’ont pas cet impact.