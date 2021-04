La FIA impose à Luca Corberi une interdiction de course de 15 ans

Luca Corberi s’est vu interdire de courir pendant 15 ans par la FIA à la suite de ses actions honteuses lors de la finale mondiale de karting 2020.

En 2020, l’Italien a attiré un dégoût généralisé du monde du sport automobile lorsque des images ont émergé en ligne de lui jetant le pare-chocs de sa voiture à Paolo Ippolito, un pilote qui, selon lui, l’avait fait sortir, lors d’une course du Championnat du monde de karting FIA.

Et puis dans le paddock après la course, Corberi et son père, qui possède la piste où l’incident a eu lieu, sont revenus pour attaquer à nouveau physiquement Ippolito.

Corberi a déclaré après l’incident qu’il quittait définitivement la course, et le champion du monde de Formule 1 2009, Jenson Button, a appelé à l’imposition d’une interdiction à vie à l’Italien.

C’était la punition que la FIA poursuivait, une sanction jamais vue auparavant dans le sport automobile.

Et bien qu’en fin de compte, une interdiction à vie ne soit pas la sanction annoncée pour Corberi, le Tribunal international de la FIA a confirmé que l’Italien avait été interdit de courir pendant 15 ans, déclarant que le coureur devrait avoir la possibilité de reprendre la course après avoir purgé sa suspension.

Karter Luca Corberi continue d’exprimer sa colère après la course de kart. Quelqu’un arrête ce type. (via @ EstagiariodaF1) pic.twitter.com/R9Kuk2VI4G – Série F1 Feeder (@ F1FeederSeries1) 4 octobre 2020

“Le tribunal a décidé qu’une sanction de 15 ans serait adéquate et proportionnelle, puisqu’une telle sanction reflète clairement la gravité des faits et la violence impliquée”, lit-on dans les décisions, comme indiqué par Motorsport.com, ajoutant que les actions de Coberi étaient ” extrêmement grave et aurait pu entraîner des blessures pour l’un des pilotes participant à la course (y compris lui-même). »

«Cette sanction est l’une des sanctions les plus graves que le tribunal puisse imposer. Aucune autre sanction ne pourrait atteindre les objectifs envisagés de dissuasion et de réhabilitation générale et spécifique au même degré – en tant que telle, cette mesure est nécessaire. “

En raison de l’interdiction, Corberi est désormais interdit de participer à «tout événement de sport automobile organisé, directement ou indirectement, par la FIA ou les ANS, ou d’exercer un rôle ou une fonction au sein de la FIA».

