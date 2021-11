La FIA imposera des tests d’ailes plus stricts pour les nouvelles voitures 2022

La FIA est sur le point de ralentir davantage la flexion pour les nouveaux challengers 2022, avec l’introduction de tests d’ailes plus stricts.

Des réglementations en grande partie remaniées sont à venir pour la saison 2022, avec une nouvelle génération de voitures qui passera à une philosophie à effet de sol afin de générer des appuis.

Un autre facteur majeur de ces réglementations est que le développement sera limité, de sorte que les équipes sont incapables de faire échouer l’intention de la FIA de créer des courses plus serrées, plus de dépassements et des écarts plus petits sur tout le peloton.

Cependant, comme la saison en cours l’a prétendument montré, les équipes sont capables de trouver un peu plus de rythme, en particulier en ligne droite, en permettant une certaine flexibilité dans leurs ailes arrière.

Red Bull et Mercedes se sont disputés au cours des dernières manches à la suite des affirmations de Red Bull selon lesquelles l’aileron arrière de Mercedes fléchissait, permettant une réduction de la traînée dans les lignes droites et donc une vitesse de pointe plus élevée.

Lors du Grand Prix du Qatar, de nouveaux tests ont été effectués pour résoudre le problème de la flexion des ailes arrière. Mais selon un rapport de Michael Schmidt d’Auto Motor und Sport, ceux-ci n’étaient qu’« expérimentaux » et donc « le souhait de Red Bull que le test soit obligatoire lors des deux dernières courses de la saison ne sera pas exaucé ».

Cela dit, ce problème préoccupe gravement la FIA pour 2022, car les concepteurs pourraient chercher à gagner en performances malgré les restrictions strictes en intégrant autant de flexibilité que possible à leurs challengers.

« Le problème de la flexibilité des ailes, des soubassements et des pièces de carénage continuera de hanter la Formule 1 l’année prochaine », indique le rapport.

« La réglementation 2022 fixe des limites si strictes aux ingénieurs qu’ils chercheront leur salut en concevant certains composants de manière flexible. »

Ainsi, Red Bull sera peut-être ravi d’apprendre que la FIA introduira des tests officiels et stricts sur les ailes à partir de 2o22.

« La FIA veut définitivement introduire des tests d’ailes plus sévères pour 2022 », déclare Auto Motor und Sport.

Naturellement cependant, ce ne sont pas seulement les ailes dont la FIA se méfie.

« Nous devons être particulièrement prudents au niveau des profils d’ailes sous la voiture et du diffuseur. Beaucoup de temps au tour peuvent être gagnés là-bas avec certaines astuces », a déclaré Pat Symonds, directeur technique de la Formule 1.

Ainsi, dans une modification majeure des méthodes de contrôle de la FIA à partir de la saison prochaine, les voitures seront divisées en « boîtes de légalité » avec un dépistage 3D utilisé pour s’assurer qu’aucune règle n’est enfreinte.

« La Formule 1 a pris des précautions pour s’assurer que la vérification des voitures l’année prochaine ne se transforme pas en trop de travail », rapporte Auto Motor und Sport.

« La mesure classique avec une règle pliante appartiendra à l’histoire. La plate-forme de mesure dans le garage FIA ​​ne sera alors là que pour peser les voitures.

« La voiture du futur est divisée en cases de légalité qui doivent être mises à disposition de la FIA sous forme de modèle 3D. Les commissaires techniques peuvent ensuite scanner la voiture sur place à l’aide de la technologie laser et ainsi vérifier si elle est conforme aux spécifications enregistrées.