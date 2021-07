La FIA insensible aux nouvelles protestations de Fernando Alonso au virage 1

Michael Masi a répondu aux critiques de Fernando Alonso concernant les pilotes contournant le virage 1 lors de la double course du Red Bull Ring.

La course en montée depuis la ligne de départ jusqu’au premier des deux virages serrés à droite de la séquence d’ouverture a vu divers pilotes courir loin dans les Grands Prix de Styrie et d’Autriche, mais pas Alonso.

Au lieu de cela, il était mécontent que ses rivaux puissent ramener l’élan de leur large ligne à travers la zone de dégagement sur la piste.

Des preuves vidéo ont indiqué que l’Espagnol faisait référence à Charles Leclerc et, dans une moindre mesure, à Pierre Gasly dans la première des deux courses et à Daniel Ricciardo dans la seconde, avec qui Alonso était en compétition directe à ce moment-là.

Le pilote Alpine a déclaré aux journalistes espagnols après le Grand Prix d’Autriche : « Un peu surpris ou frustré par le premier virage. J’ai dépassé Leclerc et Ricciardo au départ, ils ont passé le premier virage et ont terminé septième et huitième.

« C’est très bien de sortir de la piste car, bien sûr, vous économisez beaucoup de trafic dans la première partie de la course – au lieu d’aller dans le groupe de 14 ou 15, vous allez dans le groupe de 10 et c’est… intéressant.

« Laissons-le là – pour les prochaines courses, je sais où aller et où ne pas aller, alors nous apprenons des choses. »

En toute justice pour Leclerc, la preuve vidéo suggère qu’il n’y avait rien de mal avec sa ligne dans le virage 1 au début de la course la plus récente – ce sont Ricciardo et Mick Schumacher qui ont couru le plus large.

Alonso a comparé la manœuvre à un footballeur portant le ballon hors de la surface de réparation et jouant ensuite sans aucune punition de l’arbitre.

Le directeur de course de la FIA, Masi, a cependant insisté sur le fait que les commissaires sportifs n’avaient vu aucune raison de prendre des mesures.

« L’une des choses que nous avons toujours dites, et c’est le cas depuis le Paul Ricard 2019, c’est que dans le premier tour, et les premiers virages, s’il y en a, une voiture doit sortir derrière la voiture qui est entrée. devant dans le virage », a déclaré Masi, cité par Motorsport.com.

“Nous avons examiné l’incident auquel Fernando faisait référence, et sous les angles que nous pouvions voir à l’époque, c’est exactement ce qui s’est passé.”

Masi semble donc suggérer que le pilote entrant dans le virage devant, même s’il finit par manquer le virage, peut sortir toujours devant malgré une sortie de piste.

« C’est le principe général, dit-il. « Surtout dans des circonstances comme celle-là, tout le monde a demandé et nous avons examiné ces choses pour aider les pilotes et les équipes si nécessaire. Et cela a été examiné, à l’époque.

