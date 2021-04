La FIA interdit le karter Corberi disgracié du sport automobile pendant 15 ans · .

Le Tribunal International de la FIA a prononcé une interdiction de 15 ans contre le coureur de karting Luca Corberi pour son comportement lors de la finale du championnat du monde FIA ​​KZ Karting l’an dernier.

Ses actions, qui ont été filmées et largement diffusées sur les réseaux sociaux, ont suscité des critiques de la part du monde de la course automobile, y compris le champion du monde de Formule 1 Jenson Button, qui a appelé à son interdiction.

Corberi a lancé le carénage avant de son kart sur son rival Paolo Ippolito. Il a ensuite attaqué Ippolito après la course, qui a eu lieu sur le circuit South Garda Karting à Lonato, en Italie, qui appartient à la famille Corberi.

Le tribunal a déclaré Corberi coupable des deux actes, et a également noté qu’il «avait traversé la piste plusieurs fois à différents endroits, au milieu de la course, en désobéissant aux instructions qui lui avaient été données par les officiels».

En plus de confirmer la disqualification de Corberi de l’événement, la FIA a imposé une suspension et une interdiction de 15 ans au joueur de 23 ans. Il est donc exclu de toutes les compétitions organisées par la FIA et ses clubs membres, ainsi que de toutes les séances d’essais organisées par ces derniers. Il est également interdit de servir la FIA à titre officiel.

La FIA a exigé une interdiction à vie pour «agression violente»

Les conclusions du tribunal ont jeté un nouvel éclairage sur l’incident et pourquoi la FIA l’a considéré si grave qu’elle a poussé à l’interdiction à vie du sport.

Corberi s’est retiré de la course suite à une collision avec Ippolito. Les commissaires ont tenu Ippolito responsable de la collision et l’ont disqualifié de la course une fois celle-ci terminée.

En attendant, Corberi a pris les choses en main. Pendant que la course se poursuivait, il a enlevé le carénage avant de son kart, «bien que l’intégrité de son kart n’ait pas été compromise malgré l’impact», ont noté les conclusions du tribunal.

«Le pilote s’est ensuite dirigé vers la piste avec le carénage avant toujours dans ses mains et a attendu au bord de la piste jusqu’à ce qu’il puisse voir M. Ippolito, qui poursuivait la course, s’approcher.

«Puis, alors que la course était toujours en cours, le pilote a lancé le carénage avant de son kart, qui pèse au moins 1,35 kg, en direction de M. Ippolito, dont la vitesse, ainsi que celle de ses suiveurs directs, était d’environ 100 km / h, résultant en un niveau d’énergie, selon la FIA, équivalent à 521J. »

Si le carénage avait heurté Ippolito sur son casque de protection, la FIA a estimé que «cela pourrait entraîner des blessures graves (mais non mortelles) au cou en raison d’un mouvement soudain de la tête vers l’arrière et d’une hyperextension significative du cou», un point de vue selon elle, admis et incontesté par l’intimé [Corberi]».

La FIA a également noté que les actions de Corberi auraient pu inciter Ippolito à s’écarter pour éviter, provoquant potentiellement un crash. Le carénage a été heurté par un autre conducteur. «Heureusement, aucun dommage physique n’en a résulté», indique le rapport du Tribunal.

Ignorant les gesticulations des officiels de la piste, y compris le directeur adjoint de la course de la FIA, Pasquale Lupoli, Corberi a traversé la piste pendant que la course se poursuivait.

Corberi a ensuite été disqualifié de la course à la suite de cet incident. Cependant, ses actions ultérieures ont également été prises en considération par le Tribunal.

Une fois la course terminée, Corberi “a couru violemment vers Paolo Ippolito et l’a poussé au sol”, indique le rapport. «Les deux pilotes ont alors commencé à se battre. Au moins quatre conducteurs ou mécaniciens ont essayé de les séparer.

Le père de Corberi, Marco, a alors «attaqué M. Ippolito et l’a frappé à la tête, tandis que le père de M. Ippolito a rejoint le combat quelques secondes plus tard. Une bagarre a éclaté entre les quatre.

«Après l’intervention de M. Karl Janka, coordinateur technique de la FIA, M. Paolo Ippolito a pris du recul, tandis que MM. Corberi, père et fils, ont continué à se battre avec M. Giuseppe Ippolito. Il a ensuite fallu plusieurs minutes de plus avant que M. Janka ne parvienne à séparer les trois protagonistes et à envoyer tout le monde au parc d’arrivée.

La FIA a accusé Corberi de plusieurs cas de violation du code de bonne conduite en jetant son carénage sur Ippolito et en l’attaquant par la suite. Ses actions ont montré “une image très négative des pilotes, du karting et du sport automobile en général” et ont été “préjudiciables aux intérêts de la FIA en tant que gardien du sport en général, et au championnat du monde FIA ​​Karting en particulier”, ont-ils déclaré. .

Corberi et ses représentants n’ont pas contesté les faits. Cependant, ils ont contesté le cas de la FIA pour un certain nombre de motifs techniques et procéduraux.

Celles-ci comprenaient la citation de «l’état de colère» de Corberi en réaction à l’incident initial comme facteur contributif; citant un précédent d’une compétition de ski de fond, dans laquelle une compétition qui a agressé un rival s’est vu interdire un an; et affirmant que la collision en piste a été «ignorée par la FIA». Ce dernier point a été contesté par l’instance dirigeante du sport au motif qu’Ippolito a été disqualifié pour l’incident.

La FIA a appelé Corberi à recevoir une interdiction à vie pour les deux incidents. À la suite de ses délibérations, le Tribunal a plutôt prononcé une interdiction de 15 ans.

Le chiffre a été établi après avoir examiné le nombre limité d’interdictions de plusieurs années imposées pour des incidents d’une telle gravité. Il a tenu compte de l’âge relativement jeune de Corberi, de ses 10 ans d’expérience en karting, du fait qu’il s’agissait d’une «première infraction» et qu’il s’était excusé publiquement pour son comportement.

«Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a considéré que l’intimé devrait avoir une seconde chance de revenir dans le monde du sport automobile après avoir purgé un certain nombre d’années d’interdiction et de suspension qui refléteront la gravité de ses actes; à ce titre, une sanction à vie ne serait pas appropriée », a conclu le Tribunal.

Compte tenu, toutefois, (i) des valeurs juridiques et fondamentales partagées par les membres du Tribunal et (ii) de leur conviction que la violence n’a pas sa place dans le sport (politique de tolérance zéro), le Tribunal a décidé qu’une sanction de 15 ans serait adéquate et proportionnée, car une telle sanction reflète clairement la gravité des faits et la violence impliquée », a-t-il jugé.

Le verdict peut être lu dans son intégralité ici (PDF).

