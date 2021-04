La FIA a déclaré que la même équipe pourrait faire examiner une voiture deux fois de suite sous le nouveau système pour la saison 2021.



Pour cette saison, la FIA a déclaré qu’une voiture sera sélectionnée après chaque Grand Prix pour être examinée. Après le Grand Prix de Bahreïn, la Mercedes de Valtteri Bottas a été la première à être examinée.

Ce que la FIA ne veut plus, c’est que les rapports de tricherie circulent dans les médias, comme cela était courant dans le passé quand ils saisissent une pièce, mais en même temps ne veulent pas s’éloigner des lanceurs d’alerte qui peuvent signaler leurs soupçons. à la FIA.

«C’est pourquoi nous avons annoncé cela. Nous ne voulons pas que les journalistes écrivent immédiatement sur des allégations de tricherie », a déclaré le responsable technique de la FIA, Nikolas Tombazis, à RacingNews365.com.

«Dans le passé, nous avons parfois confisqué certaines parties, ce qui a conduit à l’écriture d’histoires folles.

«Nous voulons que les gens voient que nous faisons notre travail avec plus de précision. Les voitures sont devenues de plus en plus compliquées et difficiles à appréhender, avec peu d’occasions en un week-end d’entrer vraiment dans les détails.

«Nous nous appuyons toujours sur les lanceurs d’alerte, mais ces contrôles ajoutent un élément supplémentaire. Dans tous les cas, toutes les équipes sont méfiantes en ce qui concerne le jeu déloyal du compétiteur et je suis sûr que parfois des choses se produisent à notre insu.

Mais que se passe-t-il si une voiture est sélectionnée et passe le contrôle, cela signifie-t-il qu’elle est en clair pour le reste de la saison?

En fait, pas du tout. Tombazis a déclaré que les équipes ne devraient pas se montrer complaisantes car la même voiture pourrait être sélectionnée deux fois de suite.

«Nous ne voulons pas que les équipes deviennent complaisantes et pensent que ‘c’était mon tour la semaine dernière, maintenant je laisse tomber’. En théorie, une voiture peut être désignée deux fois de suite », a-t-il confirmé.

«Nous déterminerons à l’avance ce sur quoi nous zoomons. Nous espérons ne jamais rien trouver car nous ne voulons pas avoir à établir que les équipes trichent. Mais si c’est le cas, nous demanderons à l’équipe si leur autre voiture est identique. Si l’équipe fait quelque chose qui n’est pas autorisé, nous voulons prendre des mesures immédiates. »

