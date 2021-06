La FIA met en œuvre une règle pour freiner la conduite lente à Bakou

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a introduit une règle pour empêcher les pilotes d’aller « inutilement lentement » lors des qualifications à Bakou.

Masi a introduit cette mesure de manière préventive pour des raisons de sécurité, les derniers virages à Bakou étant complètement aveugles pour les conducteurs et cette règle vise à garantir que les conducteurs n’arriveront pas à une vitesse trop lente devant une voiture sur un tour lancé. – afin d’éviter tout accident potentiel à grande vitesse.

Il est courant pour les pilotes de ralentir avant un tour de qualification, de se donner suffisamment d’espace et d’air pur pour enregistrer un temps aussi rapide que possible sans aucune interruption due au trafic.

Cela s’est déjà avéré être un problème à Monza, mais principalement en raison du manque de temps des pilotes pour afficher un tour lorsqu’une file d’attente de voitures a été sauvegardée en direction du dernier virage, Parabolica.

“Pour des raisons de sécurité, lors de chaque séance d’essais, des actes tels que traverser la piste pour gêner une autre voiture peuvent être signalés aux commissaires sportifs”, a écrit Masi dans ses notes de course pré-Azerbaïdjan, citées par Motorsport.com.

« Lors de la séance d’essais libres 3 et des essais qualificatifs, le temps publié conformément au point 8 [the Safety Car line maximum time] des notes des directeurs de course seront utilisées comme guide par les commissaires sportifs pour déterminer si un pilote est considéré comme conduisant inutilement lentement sur un tour extérieur ou tout autre tour qui n’est pas un tour rapide ou un tour en boucle.

“Pour éviter toute ambiguïté, la sortie des stands, telle que définie à l’article 28.2 du règlement sportif F1 est considérée comme faisant partie de la piste et les dispositions de l’article 27.4 s’appliquent dans cette zone.”

En référence spécifiquement aux virages 17-20, les virages aveugles qui terminent le tour, il a ajouté : « Pendant toute séance d’essais, tout pilote ayant l’intention de créer un écart devant lui afin d’obtenir un tour clair ne devrait pas tenter de le faire. entre l’entrée du virage 17 et la sortie du virage 20.

« Tout pilote ayant fait cela sera signalé aux commissaires sportifs comme étant en infraction avec l’article 27.4 du règlement sportif. »

