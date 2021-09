La FIA ne changera pas les règles du DRS pour le virage 14 après les essais de F1 · .

Les règles DRS de la Formule 1 pour le dernier virage à Zandvoort ne seront pas modifiées après les essais, a appris ..

Le circuit néerlandais remodelé accueille la F1 pour la première fois depuis 1985. Une inclinaison raide de 18 degrés a été ajoutée au virage 14, Arie Luyendykbocht.

L’inclinaison a été ajoutée pour garantir que les pilotes puissent accélérer à fond depuis l’avant-dernier virage jusqu’au premier virage, Tarzan, afin d’améliorer les opportunités de dépassement sur une piste où les dépassements sont notoirement difficiles. Les organisateurs de la course avaient également prévu que les pilotes de F1 pourraient utiliser le DRS dans le virage.

Alors que la FIA avait initialement annoncé que le DRS ne serait pas utilisé dans le virage, certains pilotes ont indiqué que la question serait examinée après les séances d’essais d’aujourd’hui sur la piste.

“Je ne m’attends pas à ce que le DRS ait fait une énorme différence”, a déclaré Carlos Sainz Jnr hier. “Mais si nous voyons que tout va bien, nous pourrions en fait l’avoir samedi, ai-je entendu.”

Cependant, un porte-parole de la FIA a confirmé à . qu’il n’y aurait aucun changement dans le positionnement de la zone DRS du virage 14 pendant le week-end de course.

Plusieurs pilotes ont prédit hier que les dépassements seraient très difficiles sur la piste, que la zone ait été ou non prolongée.

“Ça va être dur, très difficile”, a déclaré Fernando Alonso. « Vous avez besoin d’un gros avantage de pneus, je pense, pour aller très près dans le dernier virage ou les deux ou trois derniers virages.

« Je pense que le virage était là aussi pour permettre aux voitures d’utiliser le DRS sur le virage mais nous avons décidé, je pense, de mettre le DRS après le virage et c’est probablement trop court en termes de distance jusqu’au premier virage. Et pour ouvrir le DRS avant la banque et avoir la possibilité d’y aller à fond, peut-être que la dernière analyse a dit qu’il y avait des dangers et qu’ils ne l’ont pas permis.

Ne manquez rien de nouveau de .

Suivez . sur les réseaux sociaux :

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix des Pays-Bas 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :