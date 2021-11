La FIA nie favoriser Red Bull par rapport à Mercedes alors que la guerre des ailes se poursuit au Brésil

Michael Masi a fermement démenti les affirmations de nombreuses personnes, dont Toto Wolff, selon lesquelles la FIA favorise Red Bull par rapport à Mercedes.

Lewis Hamilton et co ont dû surmonter un certain nombre d’obstacles pour remporter la victoire la dernière fois à Interlagos.

Le septuple champion du monde a dû commencer le sprint depuis le fond du peloton après avoir été disqualifié des qualifications – au cours desquelles il a été le plus rapide – car son aileron arrière n’a pas satisfait aux règlements de la FIA avec l’écart des volets du DRS trop large.

Cela a laissé Wolff frustré, et cette frustration est devenue de la colère peu de temps avant la course lorsque Red Bull a été autorisé à apporter des modifications à Max Verstappen aileron arrière sans encourir de pénalité.

L’Autrichien a suggéré après le week-end qu’il y avait un parti pris envers Red Bull de la part de la FIA, mais le directeur de course Masi a déclaré que ce n’était pas du tout le cas et que les décisions étaient cohérentes.

« Tous les rapports que Jo [Bauer] envoie en tant que notre délégué technique, avant la course, explique clairement les réparations ou les remplacements qui peuvent se produire dans des conditions de parc fermé », a-t-il déclaré selon Motorsport.com.

«Et cela est clairement répertorié pour que tout le monde puisse le lire. Donc, de ce point de vue, oui, nous avons des demandes régulières, sur un week-end de qualification sprint c’est évidemment encore plus à cause du début du parc fermé.

« Donc, de notre point de vue, nous traitons chaque demande de manière égale, cohérente, et examinons chacune d’entre elles.

« Le truc, c’est que si nous voyons que quelque chose est disons systématique avec l’équipe sur un certain nombre d’événements, alors nous leur demandons d’apporter des modifications permanentes à cette partie.

« Il y a donc beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc non, je ne pense pas qu’il y ait d’incohérence du tout.

Toto Wolff à Sky F1 : « Nous venons d’apprendre pour la troisième fois consécutive que Red Bull a été autorisé à changer des parties de son aileron arrière sous parc fermé. » Ce n’est pas un gars heureux.#BrazilGP 🇧🇷 #F1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 14 novembre 2021

Au lieu de cela, il pense que Wolff et Mercedes ressentent cela parce que ce sont eux qui ont reçu les pénalités au Brésil.

« Chaque concurrent, chaque pilote est traité de manière égale et équitable à tout moment », a-t-il ajouté.

« De toute évidence, si vous êtes sur le point de recevoir une pénalité, je pense que tout le monde se sent injustement traité. Cela fait donc partie du rôle que nous sommes.

Il y a eu un grand nombre de problèmes entre Red Bull et Mercedes, sur et hors piste, sur lesquels la FIA a dû se prononcer cette année alors que les deux équipes s’affrontent pour les deux championnats.

Il dit que les deux sont prêts à tout pour gagner un avantage et ne les en blâme pas.

« C’est une bataille pour la tête de la course, une bataille très serrée et intense pour le championnat du monde, et je pense que tout ce que nous avons vu ce week-end entre les deux équipes ne fait qu’ajouter à ce mélange », a-t-il déclaré.

« Une fois que vous avez une bataille de championnat intense, vous avez à la fois des pilotes et des équipes, ils essaieront absolument de faire tout ce qui est possible de leur point de vue pour gagner, et c’est compréhensible. »

