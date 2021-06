La FIA obligera les équipes de F1 à ralentir leurs arrêts aux stands · .

in

La FIA introduira de nouvelles règles obligeant les équipes de F1 à ralentir leurs changements de pneus rapides en deux secondes pendant les courses.

Une directive technique mise à jour entrera en vigueur à partir du Grand Prix de Hongrie en août pour ajouter une série de retards à différentes étapes du processus d’arrêt au stand. Ceci est fait pour réduire le risque qu’une voiture revienne sur la piste avant que toutes ses roues aient été complètement fixées à la voiture

La nouvelle directive, TD22A, fait référence à l’article 12.8.4 du règlement technique qui impose des restrictions sur l’équipement des stands des équipes. Il est entendu qu’il vise la clause qui stipule : « Tous les systèmes de capteurs ne peuvent agir que passivement. »

Le but de la directive est de s’assurer que les écrous de roues sont complètement serrés sur les voitures pendant les arrêts aux stands et d’empêcher les mécaniciens d’anticiper l’achèvement des différentes étapes du processus d’arrêt aux stands afin de gagner du temps.

Dans le cadre de la directive, la FIA a défini plus en détail quand le signal peut être donné que l’écrou de roue a été complètement serré, a appris .. Une fois cela fait, l’équipe peut procéder à la sortie de la voiture du stand.

En vertu de la nouvelle directive, les réactions des mécaniciens doivent également être supérieures à un temps minimum. Si un mécanicien réagit à l’achèvement d’une étape du processus d’arrêt au stand en moins de 0,15 seconde, le capteur doit l’enregistrer comme invalide et lui demander de répéter son action pour s’assurer qu’elle a été effectuée.

Rapport: Mercedes “ne comprend pas complètement” la raison de l’appel aux stands qui a coûté la victoire à HamiltonLes capteurs des équipes permettent également à leurs mécaniciens de communiquer lorsque chaque étape du processus d’arrêt au stand est terminée. Une fois que les équipes aux quatre coins de la voiture ont signalé que leurs changements de roues sont terminés, le feu de circulation peut indiquer que la voiture peut être libérée. En vertu de la directive technique révisée, 0,2 seconde doit s’écouler entre le signal final donné et le feu vert aux pilotes pour quitter le stand, encore une fois pour éviter toute anticipation.

. comprend que le dernier changement de règles est le résultat des questions soulevées par certaines équipes sur la vitesse à laquelle Red Bull, entre autres, a effectué certains arrêts aux stands cette année.

Red Bull a remporté le prix de l’arrêt au stand le plus rapide dans cinq des sept courses jusqu’à présent cette année. Sergio Perez a réalisé l’arrêt le plus rapide du Grand Prix de France, ne prenant que 2,04 secondes, 0,16 seconde de plus que tout autre pilote.

Les changements devraient ralentir les temps d’arrêt aux stands de deux à trois dixièmes de seconde.

