La FIA « peut-être trop permissive » envers les équipes critiquant les officiels – Todt – .

Le président sortant de la FIA, Jean Todt, a suggéré que la FIA était trop indulgente envers les équipes et les pilotes de F1 qui critiquaient publiquement les officiels de la course.

La saison 2021 de Formule 1 a été entachée d’une série d’incidents controversés, suscitant de vives critiques à l’encontre du directeur de course de la FIA Michael Masi et des décisions prises par les commissaires sportifs lors de plusieurs grands prix. Cela a culminé lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour la saison, où Mercedes a protesté contre le résultat de la course après que Lewis Hamilton a perdu le championnat du monde dans le dernier tour face à Max Verstappen après un redémarrage tardif contesté de la course.

Plus tôt dans la journée, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Masi avait privé Hamilton du championnat. Todt pense que son organisation était peut-être trop disposée à permettre aux équipes de critiquer les officiels de la course et les décisions qu’ils prennent.

« Bien sûr, nous pouvons toujours nous améliorer », a déclaré Todt. « Mais alors, vous devez vous comporter aussi. »

Todt a fait référence au président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui a reçu une suspension de 10 matches – dont cinq avec sursis – de la Fédération française de football après des commentaires qu’il a faits à un arbitre à la suite d’un match récent.

« Je lisais aujourd’hui dans le magazine sportif français L’Equipe, le président du club de football de Lyon – qui est l’une des équipes les plus importantes – lui a été interdit pendant 10 matchs parce qu’il a mal parlé de l’arbitre », a expliqué Todt. « Alors peut-être que nous sommes trop permissifs, vous savez ?

« D’un côté, je pense qu’il est important d’avoir un dialogue entre l’instance dirigeante, entre les équipes, entre les pilotes, entre les ayants droit commerciaux, mais cela ne doit pas nous nuire.

Après avoir décidé de ne pas faire appel officiellement sur la course, Mercedes a promis de « tenir la FIA pour responsable » après que l’instance dirigeante a annoncé qu’elle organiserait un « exercice d’analyse et de clarification détaillé » sur l’incident. L’équipe a également boycotté le gala annuel de remise des prix FIA à Paris, auquel ils ont dû envoyer des représentants alors que Hamilton a terminé deuxième du championnat des pilotes avec Mercedes remportant le titre des constructeurs.

Todt a déclaré que la FIA analyserait les mesures prises par le contrôle de course et les commissaires sportifs tout au long de la saison 2021 pour essayer de rendre les règles de course plus claires pour tous les concurrents, mais a rejeté toute suggestion selon laquelle les officiels de course ne resteraient pas impartiaux dans leur prise de décision.

« D’une certaine manière, c’est un comportement humain », a déclaré Todt. « Vous voyez, Max après le premier virage quand Lewis l’a dépassé sur le côté droit, il a dit ‘Je suis [being] persécuté ». Je veux dire, croyez-le ou non, personne n’est [being persecuted], mais c’est la perception. Donc, dans le feu de l’action, vous avez vos propres sentiments.

« De l’autre côté, vous avez le directeur de course, vous avez les commissaires sportifs qui ont beaucoup d’organisation. Sommes-nous parfaits ? Nous ne sommes pas parfaits. Et d’ailleurs, c’est pourquoi j’ai suggéré d’avoir un examen complet pour voir ce qui doit être amélioré à la lumière de ce qui s’est passé. Mais pas seulement à cette course, mais ce qui s’est passé au cours de l’année.

Todt quitte demain son poste de président de la FIA à la fin de son troisième et dernier mandat. Une élection aura lieu demain, les membres de la FIA votant pour déterminer le successeur de Todt.

L’ancien directeur de l’équipe Ferrari F1 dit qu’il entretient toujours un amour pour la catégorie reine du sport.

« Soit dit en passant, je regardais le [Abu Dhabi Grand Prix]», a déclaré Todt. « Demain, je quitte ce poste, mais j’aime toujours la Formule 1. Je regarderai toujours le grand prix. »

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article . avec votre réseau :