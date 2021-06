La FIA prête à revoir la règle de qualification du drapeau rouge

Michael Masi a déclaré que la Formule 1 et la FIA vont discuter de la question de savoir si un pilote qui tombe en qualification devrait voir ses temps supprimés.

En IndyCar, la règle est que si un pilote sort un drapeau rouge lors d’une séance de qualification, ses deux meilleurs tours chronométrés seront supprimés.

Ces derniers temps, il y a eu de plus en plus d’appels pour qu’une telle règle soit introduite en F1 après la séance de qualification à Monaco où Charles Leclerc a pris la pole position alors qu’il s’écrasait dans son dernier tour lancé et sortait un drapeau rouge,

Max Verstappen et Valtteri Bottas étaient tous deux en bonne voie pour aller plus vite que le Ferrari homme, mais l’arrêt signifiait qu’aucun autre pilote ne pouvait terminer ses tours.

Il y a eu des opinions mitigées sur l’idée dans le paddock, certains voulant qu’elle soit introduite et d’autres la jugeant injuste, et le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a maintenant confirmé que cela allait être sérieusement discuté lors d’une réunion.

“Cela sera discuté entre la F1, la FIA et tous les représentants de l’équipe lors d’une réunion du comité consultatif sportif”, a-t-il déclaré selon GPFans.

“Nous allons passer en revue et examiner les avantages et les inconvénients et les conséquences imprévues, et aussi, est-ce un vrai problème que nous voulons traiter en F1.

« Ou est-ce quelque chose que nous considérons que ce qui se passe avec les drapeaux rouges pendant les qualifications que vous avez effectivement purgé votre pénalité en ayant un accident et en ne pouvant rien faire de plus ?

“Il y a beaucoup de considérations mais entre nous tous, nous examinerons tout, et si cela est jugé nécessaire ou non, cela sera déterminé en temps voulu.”

IndyCar n’est en aucun cas la seule série de sport automobile au monde à mettre en œuvre une telle règle, de nombreuses autres l’ayant également en place.

En fait, Masi a été le directeur de course de celui qui l’a utilisé dans le passé, V8 Supercars, mais dit qu’il y a été introduit pour d’autres raisons.

“Oui, je l’ai fait, pour différentes raisons”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà utilisé la règle.

“Quand j’étais en Australie, cela a été utilisé à l’époque avec la série australienne de Supercars, qui, plus particulièrement, a été créée à des fins différentes.”

