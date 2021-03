Au cours de la saison 2021, une voiture à chaque Grand Prix sera sélectionnée au hasard pour des «contrôles techniques plus approfondis», ont informé la FIA aux équipes.

Avant le Grand Prix de Bahreïn, qui lance la nouvelle saison dimanche à 18h00, heure locale, les commissaires de course ont expliqué comment le processus fonctionnera tout au long de la campagne.

Le changement aurait été communiqué aux équipes il y a une semaine via une directive technique, mais plus de détails ont été publiés samedi matin sur la manière exacte dont les contrôles seront effectués.

Le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, «sélectionnera au hasard une voiture à chaque épreuve suivant la course» pour démonter complètement et évaluer des éléments tels que son logiciel et ses systèmes.

Des contrôles peuvent également être effectués sur l’autre voiture de l’équipe sélectionnée.

S’il y a des irrégularités constatées lors de l’inspection, le délégué technique publiera un rapport et les commissaires leur auront dit de «prendre les mesures appropriées pour sauvegarder toute preuve qui pourrait être découverte lors de ces contrôles techniques, y compris la saisie et le scellage des pièces et informations pertinentes. «

Il est possible que les résultats déclenchent une enquête des commissaires, qui peut être menée par les commissaires d’origine, ou les discussions peuvent aller à des commissaires ailleurs ou à un panel indépendant de la FIA.

C’est peut-être une nouvelle introduction à la Formule 1, mais ce n’est pas quelque chose de nouveau pour la FIA, qui passe par des contrôles similaires lors de ses autres Championnats du Monde.

Il convient également de noter que ces nouvelles évaluations plus approfondies ne remplaceront pas les contrôles de routine qui ont déjà lieu à chaque course.

Les nouveaux contrôles aléatoires sont susceptibles de prendre beaucoup plus de temps que les procédures déjà existantes, de sorte que la FIA a déclaré que le classement final sera publié comme d’habitude, mais sera marqué comme «soumis à des contrôles techniques de routine en cours».

