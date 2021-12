La FIA punit Verstappen de 10 secondes

12/06/2021 à 00:02 CET

La FIA a décidé d’étendre sa sanction à Verstappen après avoir entendu sa version de l’incident avec Hamilton au GP d’Arabie saoudite. Le pilote néerlandais a fortement freiné lorsqu’il a dû rétablir la position britannique, qui a heurté Red Bull endommageant l’aile de la Mercedes.

Bien que mais plus tard les répétitions à la télévision aient montré que la Mercedes ne voulait pas vraiment dépasser son rival et alors dans la ligne droite pour ne pas être désavantagée et Hamilton l’a reconnu devant les micros de DAZN, les commissaires sportifs ont ajouté une autre pénalité au 5 « Qu’ils étaient déjà tombés face à Max en course. Au final, ils lui ont infligé une pénalité de 10 secondes et deux points sur son permis.

Cette pénalité, appliquée au temps final, ne l’affecte pas et le maintient à la deuxième place, donc tout restera le même pour la dernière et dernière course.

Communiqué officiel de la FIA ! Sanction de DIX secondes à Verstappen.#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/nN7trUxxcl – SoyMotor.com (@SoyMotor) 5 décembre 2021