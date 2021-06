La FIA ralentira les « arrêts aux stands » du GP de Hongrie

25/06/2021 à 13:37 CEST

La FIA a révolutionné le paddock de Spielberg ce vendredi en annonçant une mesure drastique pour ralentir les arrêts aux stands, citant des “problèmes de sécurité”. La règle entrera en vigueur du GP de Hongrie, les équipes auront donc trois courses de marge (les deux en Autriche et le GP de Grande-Bretagne), pour modifier leurs procédures.

Red Bull, qui cette saison a perfectionné ses « arrêts au stand » au maximum et détient les six meilleurs arrêts -entre 1”95 et 2”04- con Pérez et Verstappen-, sera sans aucun doute l’équipe la plus touchée pour le changement, même si trois autres équipes (Aston Martin, Williams et Alfa Romeo) ont réalisé des arrêts en dessous de 2”15.

La vitesse des arrêts a beaucoup à voir avec la possibilité de réaliser un « undercut » ou de le neutraliser. Une demi-seconde peut faire la différence entre gagner une position, la conserver ou la perdre. Et compte tenu de l’efficacité atteinte par certaines équipes, la FIA a voulu mettre un terme à la situation, la jugeant dangereuse.

La plainte est que certaines procédures d’arrêt peuvent être automatisées plus que ce qui est autorisé. le règlement technique de F1, en référence aux arrêts aux stands, stipule que les capteurs doivent agir de manière passive. le article 12.8.4 précise que “les dispositifs utilisés pour placer ou retirer les éléments de fixation des roues ne peuvent fonctionner qu’avec de l’air comprimé ou de l’azote. Les systèmes de capteurs ne peuvent agir que de manière passive.”

Dans une note envoyée à toutes les équipes, la FIA a indiqué qu’à partir de la course au Hungaroring le 1er août, les procédures d’arrêt devront intégrer la tolérance de signalisation des temps de réaction humains. Les chiffres qui ont été fixés sont 0,15 secondes à partir du moment où les écrous de roue sont bien serrés jusqu’à ce que le mécanicien du cric soit invité à abaisser la voiture, 0,2 secondes à partir du moment où les vérins descendent jusqu’à ce que le pilote reçoive le signal d’accélération.

“Pour des raisons de sécurité, nous nous attendons à ce que le temps de latence minimum entre le début de la procédure de déblocage du cric et le signal OK au pilote donné par le feu vert soit d’au moins 0,2 seconde”, note la note de la FIA.