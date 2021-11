La FIA rejette le droit de Mercedes de revoir l’incident du virage 4 du GP de Sao Paulo

Le droit de Mercedes de revoir l’appel des commissaires sportifs à ne pas pénaliser Max Verstappen au Grand Prix de Sao Paulo a été rejeté par la FIA.

Mercedes a été contrariée par la conduite défensive de Verstappen contre Lewis Hamilton dans le virage 4 au 48e tour du grand prix.

Montrant un meilleur rythme ce jour-là, Hamilton s’est précipité derrière Verstappen et a tenté de le dépasser à l’extérieur du virage 4 pour prendre la tête.

Verstappen les a tous deux sortis de la piste, mais les commissaires ont décidé à l’époque de ne pas enquêter sur lui.

Hamilton a ensuite réussi une passe, au virage 4, et a couru vers la victoire devant le Néerlandais, réduisant son déficit dans la course au titre à 14 points.

Le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré ce jour-là que « la diplomatie est terminée ».

Il a ajouté: « Quand toujours les décisions basculent contre vous, c’est juste quelque chose qui me met en colère, et je défendrai mon équipe, mes pilotes pour ce qui arrive. »

Deux jours plus tard, Mercedes a annoncé qu’elle avait demandé le droit de revoir l’incident du virage 4.

Conformément aux règles de la Formule 1, les équipes peuvent se voir accorder un droit de révision si, et seulement si, elles apportent «un nouvel élément important et pertinent» qui «n’était pas disponible pour les parties demandant la révision au moment de la décision concernée».

Cette preuve est la caméra frontale embarquée du RB16B de Verstappen qui montre son angle de braquage lorsqu’il est arrivé au virage 4.

Le directeur de course de F1, Michael Masi, a admis après le grand prix qu’il n’avait pas pu au moment de la décision des commissaires sportifs.

Lorsqu’on lui a demandé à l’époque si cela pouvait être le « fusil fumant », Masi a admis: « Cela pourrait être, absolument. Peut-être. Mais non, nous n’y avons pas eu accès. Et évidemment, il est en train d’être téléchargé. Et une fois que le détenteur des droits commerciaux l’aura fourni, nous y jetterons un coup d’œil.

Ça existe! 🙌🙌 #F1 https://t.co/IDFJNoAky9 – PlanetF1 (@Planet_F1) 16 novembre 2021

Après avoir entendu Mercedes et Red Bull lors d’une audience jeudi après-midi, les commissaires sportifs ont finalement annoncé qu’ils rendraient leur verdict vendredi.

Alors que Toto Wolff et Christian Horner étaient en conférence de presse au Qatar, la FIA a annoncé avoir rejeté la demande de Mercedes de revoir la décision de ne pas pénaliser Max Verstappen au Brésil.

Ils ont dit : « Les commissaires doivent souvent prendre une décision rapidement et sur un ensemble limité d’informations.

« Au moment de la décision, les commissaires ont estimé qu’ils disposaient de suffisamment d’informations pour prendre une décision, qui s’est ensuite largement alignée sur les commentaires immédiats des deux pilotes impliqués après la course.

« S’ils avaient estimé que la vidéo de la caméra orientée vers l’avant de la voiture 33 était cruciale pour prendre une décision, ils auraient simplement mis l’incident sous enquête – pour qu’une enquête soit menée après la course – et auraient rendu une décision une fois cette vidéo disponible. Ils ne voyaient pas la nécessité de le faire.

« La position du concurrent est que cette nouvelle séquence fournit suffisamment d’informations pour que les commissaires arrivent à une conclusion totalement différente de celle qu’ils avaient auparavant.

« Cependant, les commissaires déterminent que les images ne montrent rien d’exceptionnel qui soit particulièrement différent des autres angles qui leur étaient disponibles à l’époque, ou qui modifie particulièrement leur décision basée sur les images initialement disponibles.

« Contrairement à l’affaire Autriche 2020, dans le jugement des commissaires, il n’y a rien dans les images qui change fondamentalement les faits. Ni même, cela ne montre quoi que ce soit qui n’a pas été pris en compte par les commissaires à l’époque.

« Ainsi, les commissaires déterminent que la séquence, ici, n’est pas » significative « . »

Ce n’est pas la première fois cette année que Red Bull ou Mercedes demandent le droit de révision, Red Bull le faisant après le Grand Prix de Grande-Bretagne.

L’équipe de Milton Keynes a estimé que la pénalité de 10 secondes infligée à Hamilton pour être entré en collision avec Verstappen dans le virage à grande vitesse de Copse était trop clémente, d’autant plus qu’il a surmonté la pénalité pour gagner.

Leur droit de révision a cependant été refusé car l’équipe n’a présenté aucune nouvelle preuve aux commissaires sportifs peu impressionnés par les images fournies par Red Bull d’Alex Albon recréant les lignes de course de Hamilton.