La FIA répond aux vives critiques concernant les sanctions infligées à l’Autriche

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a expliqué les décisions d’infliger des pénalités à Lando Norris et Sergio Perez lors du Grand Prix d’Autriche.

Les stewards ressemblaient à un arbitre de football au Red Bull Ring, infligeant six pénalités distinctes pendant la course et trois autres par la suite.

Certains étaient plutôt de nature slam-dunk, comme Yuki Tsunoda franchissant à deux reprises la ligne blanche à l’entrée de la voie des stands. D’autres étaient plus subjectifs et auraient pu être interprétés comme de simples incidents de course.

Trois de ceux de cette dernière catégorie impliquaient Perez – d’abord lorsqu’il a été forcé de sortir de la piste par Norris juste après le redémarrage de la voiture de sécurité, puis à deux reprises pour des incidents entre le pilote Red Bull et Charles Leclerc.

À la première occasion, Norris a été frappé d’une pénalité de cinq secondes, qu’il a purgée à son arrêt au stand et a été dépassé par Valtteri Bottas. Pour les deux autres, Perez a reçu la même punition.

La pénalité de Norris lui a sans doute coûté la chance de terminer deuxième puisqu’il a terminé à deux secondes de Bottas, tandis que Perez est passé de la cinquième à la sixième place derrière le coéquipier de Leclerc chez Ferrari, Carlos Sainz, alors que 10 secondes ont été ajoutées à son temps de course.

Alors que Norris était défiant de sa manœuvre et également soutenu par le patron de l’équipe Red Bull Christian Horner, Perez s’est ensuite excusé auprès de Leclerc qui s’était plaint avec colère à la radio de l’équipe de la conduite de son rival.

Masi a insisté sur le fait que les trois incidents avaient été jugés sur les mêmes critères.

“Dans le premier cas, celui de Sergio avec Lando, il était entièrement aux côtés de Lando”, a déclaré Masi aux journalistes. « Par conséquent, il est de la responsabilité de laisser la largeur d’une voiture au bord de la piste.

« Ensuite, c’était la même chose en sens inverse avec Checo et à la sortie du virage quatre, puis Checo et Charles à nouveau à la sortie du virage six.

“Évidemment, je ne suis pas assis dans la salle des commissaires pour délibérer, mais leur opinion était que dans les trois circonstances, la largeur d’une voiture aurait dû être laissée au bord de la piste parce que les deux voitures étaient côte à côte.”

Un autre facteur peut avoir été qu’il y avait du gravier à l’extérieur des virages quatre et six plutôt qu’une zone de ruissellement en asphalte.

Lorsqu’on lui a demandé si la présence de gravier signifiait que les incidents étaient perçus différemment, Masi a déclaré: « De toute évidence, le gravier a un impact à ces endroits, donc vous diriez oui en le regardant logiquement.

« Chacun de ceux que vous devez examiner en fonction de leurs mérites, des caractéristiques du circuit, etc. »

