La FIA reporte à vendredi l’affaire Verstappen et Brésil

18/11/2021

Le à 20:04 CET

Une fois de plus la FIA a choisi de garder le suspense autour d’une éventuelle sanction, en l’occurrence contre le leader du Championnat du monde Max Verstappen pour sa manœuvre sur Lewis Hamilton au 48e tour du GP du Brésil, ​​après que Mercedes a demandé le réexamen de l’incident en raison de l’apparition de nouvelles preuves (les images du caméras embarquées). Après avoir écouté les représentants de Red Bull et Mercedes cet après-midi à la veille du départ du GP du Qatar, la Fédération internationale a confirmé que jusqu’à ce vendredi il n’y aura pas de résolution. Et ils n’évoquent pas la décision de sanctionner Max ou non, mais d’envisager s’il faut rouvrir le dossier.

Tout d’abord, la FIA doit évaluer si elle accepte les nouvelles preuves fournies par l’équipe de Brackley et après plus de quatre heures de réunion, avec des commissaires différents de ceux du Brésil, ils ont convoqué les deux parties à une décision pour demain, coïncidant avec le premier jour d’essais libres à Losail (ils commencent à 11h30).

Si les juges du championnat décident de pénaliser Verstappen, la pénalité est très vraisemblablement de cinq secondes, ce qui lui ferait perdre la deuxième place au Brésil aux mains de l’autre Mercedes, celle de Valtteri Bottas, avec lequel l’avantage de Max en tête du classement général de la Coupe du monde serait réduit de 14 à 11 points.