La FIA reporte la décision sur l’examen de l’incident de Verstappen-Hamilton jusqu’à vendredi · .

Aucune décision ne sera prise avant vendredi au plus tôt sur la demande de Mercedes de revoir un incident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Mercedes a confirmé mardi avoir soumis une demande de révision de l’incident du 48e tour entre les deux hommes lors du Grand Prix de Sao Paulo. Les stewards ont alors décidé de ne pas enquêter sur l’incident.

Des représentants de Mercedes et de Red Bull ont été convoqués pour assister à une audition des commissaires sportifs à 17 heures, heure locale, sur le circuit international de Losail, où se déroule la course de ce week-end.

L’audience décidera d’abord si l’incident doit être réexaminé. Pour que cela puisse aller de l’avant, Mercedes doit démontrer que de nouvelles preuves pertinentes pour l’affaire ont été présentées aux commissaires sportifs.

Plus de quatre heures après le début de l’audience, la FIA a confirmé que la décision ne sera rendue que vendredi. « Suite à l’audition d’aujourd’hui avec des représentants de Mercedes et Red Bull, les commissaires sportifs examinent maintenant la question et publieront leur décision demain », a déclaré un porte-parole de la FIA.

C’est la deuxième fois cette saison qu’un des prétendants au championnat demande une révision d’un incident. Après le Grand Prix de Grande-Bretagne, Red Bull a demandé aux commissaires sportifs de revoir leur décision d’infliger à Hamilton une pénalité de 10 secondes pour sa collision avec Verstappen. La demande a été refusée.

