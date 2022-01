La FIA va créer une base anglaise pour absorber l’équipe aérodynamique de Pat Symonds

Selon un rapport, la FIA établira une base en Angleterre et affrontera l’équipe aérodynamique Liberty Media qui a inspiré les nouvelles règles 2022.

À partir de 2022, la Formule 1 aura un nouveau look distinct alors qu’une nouvelle génération de challengers entrera sur la piste, conçue pour regrouper le peloton et permettre aux voitures de se suivre grâce à un nouveau concept aérodynamique.

On espère donc que cela conduira à plus d’opportunités de dépassement.

Depuis 2017, Pat Symonds occupe le poste de directeur technique en chef de la Formule 1, qui a déjà travaillé avec Williams, Renault et Benetton.

Ces dernières années, Symonds a dirigé une équipe de six aérodynamiciens travaillant sur ces nouvelles règles pour 2022.

Cependant, Symonds se préparerait à quitter la Formule 1 à la fin de 2022, sa dernière tâche majeure aurait été la nouvelle génération de groupes motopropulseurs qui devraient arriver en 2026.

Le même rapport a également déclaré que Ross Brawn, qui a amené Symonds à la tête du département technique de la F1, abandonnera son rôle de directeur général de la Formule 1, des sports automobiles et de directeur technique.

Le point d’interrogation le plus immédiat entoure cependant l’équipe aérodynamique de Symonds et ce qui va suivre pour eux, avec la réglementation 2022 désormais définie et prête à entrer en jeu.

Et selon Motorsport.com, la FIA cherchera à amener ces aérodynamiciens dans leur propre pool pour travailler sous la direction du patron technique Nikolas Tombazis, en établissant un bureau en Angleterre pour les héberger.

Le rapport ajoute que la FIA tient à reprendre le travail de création de nouvelles réglementations sous son contrôle, en réussissant à « convaincre Liberty [Media, Formula 1’s owner] prendre du recul » fin 2021.

Motorsport.com explique également que la Commission européenne a « conseillé » au promoteur de la F1 de « renvoyer la définition des règles à la FIA ».