La FIA va « doubler sa participation au sport automobile en quatre ans », déclare Reid · .

Dans le tour d’horizon : le nouveau vice-président de la FIA pour le sport automobile, le copilote du champion du monde des rallyes 2001, Robert Reid, a déclaré que la nouvelle administration visera à doubler les niveaux de participation au sport automobile au cours des quatre prochaines années.

En bref

Reid s’engage à doubler la participation au sport automobile lors du premier mandat

Reid, copilote vainqueur du championnat du monde WRC aux côtés de Richard Burns, a déclaré que la FIA développerait le sport automobile de base dans les économies en développement sous la direction du nouveau président, Mohammed Ben Sulayem.

« Je pense que nos politiques, nous l’avons déclaré », a déclaré Reid à ..

« À quoi voulons-nous que l’organisation ressemble ? Nous avons besoin que l’organisation soit transparente. Nous voulons nous concentrer sur l’autonomisation régionale et la croissance globale, en particulier du point de vue du sport.

« Mohammed et moi dans le manifeste, nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux en double sport automobile [participation] en quatre ans. Et je pense clairement que le monde en développement et le continent africain, par exemple, seront l’endroit où nous pourrons réaliser la plupart de ces objectifs. Dans les pays plus développés, ce ne sera pas si facile. Mais oui, nous voulons absolument mettre l’organisation sur de bonnes bases et développer le sport. »

F2 – Drugovich le plus rapide au deuxième jour alors que les recrues Doohan et Sargeant impressionnent lors des tests

Felipe Drugovich a été le plus rapide de près d’une demi-seconde lors de la deuxième journée sur trois lors des essais d’après-saison de Formule 2 à Abu Dhabi. Le pilote MP Motorsport a signé le meilleur temps de la journée en 1’35.614, couvrant 84 tours sur les deux séances.

Deux pilotes qui disputeront leur première saison complète de F2 en 2022, Jack Doohan et Logan Sargeant, ont terminé la journée respectivement deuxième et troisième.

Le meneur de la première journée, Jehan Daruvala, a terminé quatrième pour Prema, devant Theo Pourchaire dans l’ART, qui a bouclé le plus grand nombre de tours parmi les 22 pilotes avec 107.

Irvine signe pour Williams

L’acteur britannique Jeremy Irvine est apparu dans une nouvelle vidéo de campagne promotionnelle pour Williams.

Dans le cadre d’une initiative des propriétaires de l’équipe Dorilton, la vidéo fait partie d’une nouvelle campagne marketing intitulée » A Williams Beyond Racing « , qui, selon l’équipe, » inspirera un nouveau public » au-delà du sport automobile.

Irvine, surtout connu pour avoir joué le rôle principal d’Albert Narracott dans l’adaptation de War Horse par Stephen Spielberg, a déclaré qu’il était un « grand fan de F1 ».

« Si jamais je filme n’importe où il y a une course, j’essaie de suivre », a déclaré Irvine.

« Je suis extrêmement excité par la direction que prend Williams, je pense qu’ils prennent une nouvelle direction passionnante pour devenir une équipe de course vraiment désirable. Je suis très privilégié de faire partie d’une toute petite partie de la transformation d’une équipe britannique de course aussi légendaire et emblématique.

Des sous-titres prêts…

Nous sommes heureux de vous annoncer que le concours . Caption revient très bientôt sur un site près de chez vous.

Préparez-vous, car un nouveau concours de sous-titres vous permettra de faire de votre mieux plus tard dans la journée…