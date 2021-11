La fiancée d’Aaron Carter, Melanie Martin, a donné naissance à leur premier enfant, un garçon nommé prince

23 novembre 2021 / Publié par : Allison

Aaron Carter, père. Des mots que je n’aurais jamais pensé taper. Aaron Carter étant le père d’un bébé humain est assez bizarre. Mais rendons les choses un peu plus étranges, d’accord ? Le bébé a été nommé Prince, et nommé a été choisi en l’honneur de Michael Jackson.

Aaron a annoncé la nouvelle arrivée hier sur Instagram dans une série de vidéos tournées à l’intérieur de la salle d’accouchement. Si tout cela vous donne un air de déjà-vu, c’est probablement parce qu’Aaron a annoncé que lui et sa désormais fiancée Mélanie Martin étaient enceintes en avril 2020. Malheureusement, la grossesse de Melanie n’était pas viable et ils ont réessayé plus tard. Et maintenant, Melanie, 29 ans, et Aaron, 33 ans, sont les parents d’un petit garçon qui a été accouché par césarienne. Maintenant, Aaron a deux rappels permanents de sa relation avec Melanie. Aaron a publié plusieurs mises à jour de bébé sur Instagram, y compris une photo d’Aaron tout nettoyé et coupant le cordon ombilical du bébé, mais il a depuis décidé de passer en privé sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez une idée d’Aaron dans la salle d’accouchement, imaginez simplement l’ensemble de Urgences ou Grey’s Anatomy, puis prétendez qu’ils ont choisi Aaron Carter comme résident des urgences pour une raison quelconque. via le magazine People :

« Section d’urgence C après 13 heures de travail mais mon fiancé est en excellente santé, merci seigneur et le personnel incroyablement gentil et aimant ici. Prince est précieux, je t’aime fils. Ta maman t’aime alors que je verse des larmes au téléphone. C’est moi qui coupe son cordon ombilical ma précieuse famille #TheCarters @missmelaniemartin Je suis tellement fière de toi chérie tu l’as fait Je t’aime de tout mon cœur mes belles bénédictions de Dieu », a écrit Carter.

Aaron a parlé au magazine People l’année dernière de devenir papa, et selon lui, c’est l’un de ses plus grands rêves. Attendez, encore plus gros que de battre Shaq en tête-à-tête ? Wow, il doit être sérieux alors.

« C’est ce que nous voulons tous les deux », a déclaré le musicien à propos de son avenir avec Martin. «Nous essayions tous les deux. Je suis juste concentré sur l’avenir et sur le fait d’être papa. Je veux être un bon père. Je suis concentré, ma carrière musicale se passe très bien, et les tournées, avoir ma ligne de vêtements dehors, tout ce que j’ai pour moi qui n’est pas nécessairement que de la musique. La famille est ce qui compte le plus pour moi.

Le Daily Mail dit que le nom complet du bébé est Prince Lyric Carter qui est un hommage à Michael Jackson. Aaron a dit à TMZ qu’ils avaient choisi le nom avant la naissance du bébé et que ce serait toujours Prince Lyric, en l’honneur du mentor d’Aaron. Comme vous vous en souvenez peut-être très bien, après la sortie du documentaire HBO Leaving Neverland en 2019, Aaron a décidé de contrer la montagne d’allégations super horribles faites dans ces docuseries, en annonçant que Michael Jackson n’était rien d’autre que gentil et respectueux envers lui quand il était un petite star de la pop. Il est donc clair qu’Aaron tient toujours Michael Jackson en très haute estime. Quant à la façon dont le nom rend hommage, eh bien – je sais, le nom du bébé n’est ni Michael ni Jackson, ce qui signifie qu’il s’agit plutôt d’un hommage métaphorique. Le surnom de Michael Jackson était le Prince de la Pop, et le premier fils de Michael Jackson s’appelait Prince, alors… voilà. Lyric est évidemment une référence musicale, et Aaron et MJ étaient tous deux des gens de la musique.

Le choix d’Aaron de donner à son bébé le nom de Michael Jackson est, pour parler franchement, un choix. Mais bon, c’est une tradition courante pour les gens de choisir de nommer leur enfant d’après les membres de la famille, mais je ne sais pas exactement avec combien d’entre eux Aaron est encore en contact.

Photo : Instagram