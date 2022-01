La fiancée d’Antonio Brown, Chelsie Kyriss, réagit après le scandale d’Ava Louise

Antonio Brown a décidé de commencer 2022 en trombe sur plusieurs fronts.

La semaine dernière, le talentueux receveur a quitté brusquement les Buccaneers de Tampa Bay au troisième quart d’un match qu’ils suivaient. Il s’est déshabillé, a quitté le terrain en courant et a sauté dans une voiture qui l’attendait – mettant fin à son passage avec l’équipe de la manière la plus dramatique imaginable.

Quatre jours plus tard, les Bucs ont officiellement rompu les liens avec lui.

Juste au moment où il semblait que le drame était terminé, un modèle Instagram est sorti et a fait des allégations assez salaces sur ce que la paire a fait ensemble la veille de ce match désormais tristement célèbre.

De plus, elle a également fait des affirmations pas si stellaires sur ses prouesses dans la chambre.

Bien que Brown soit resté relativement muet sur cette situation particulière, on ne peut pas en dire autant de son fiancé et bébé Chelsie Kyriss.

Après que les affirmations d’Ava Louise soient devenues virales, Chelsie Kyriss s’est tournée vers les réseaux sociaux pour publier une série de messages apparemment liés à ce qui se passait.

De plus, selon Radar Online, Chelsie Kyriss a déjà déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle « a grandi dans une famille qui refuse de s’abandonner » et « tout le monde dans ce monde, qu’il l’admette ou non, mérite quelqu’un qui refuse de les abandonner. Peu importe où nous en sommes dans notre relation, je voudrai toujours ce qu’il y a de mieux pour lui.

Une dynamique fascinante, assurément.

Dans l’ensemble, il reste à voir comment ce drame le plus récent aura finalement un impact sur Brown à l’avenir.

Cela ressemble à une fête amusante. https://t.co/cTsNEpFgQj – Jeu 7 (@game7__) 8 janvier 2022

Dans l’état actuel des choses, il est lié à une équipe en séries éliminatoires. Et rien ne sera plus hilarant à la manière d’Antonio Brown que de quitter les Bucs de la manière qu’il a faite, d’avoir une mini-fusion, de se ressaisir et de revenir pour gagner un Super Bowl avec une autre équipe.

Cela arrivera-t-il? Le temps nous le dira.

En rapport: Giannis Antetokounmpo nomme le meilleur joueur, et ce n’est pas LeBron James