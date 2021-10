La fiancée de Brandon Lee a parlé de la fusillade de Rust. Eliza Hutton s’est exprimée pour la première fois, 28 ans après la mort de l’acteur sur le tournage de The Crow.

Le fils de Bruce Lee, Brandon Lee, a été tué dans un accident similaire à celui qui s’est produit sur le tournage de Rust en mars 1993 lors du tournage de The Crow. Hutton, 57 ans, a déclaré à People que l’accident sur le plateau du Nouveau-Mexique où Alec Baldwin a accidentellement tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza est une autre « tragédie évitable ».

« Il y a 28 ans, j’ai été dévasté par le choc et la douleur de perdre l’amour de ma vie, Brandon Lee, si bêtement. Mon cœur souffre à nouveau pour le mari et le fils de Halyna Hutchins, et pour tous ceux qui restent dans cette tragédie évitable », a déclaré Hutton à People.

« J’exhorte ceux qui sont en mesure de faire un changement pour envisager des alternatives aux vraies armes sur les plateaux », a-t-elle déclaré.