La fiancée de Brandon Lee, Eliza Hutton, brise le silence 28 ans après sa mort à la suite du tournage de « Rust »

Eliza Hutton, la fiancée du défunt acteur Brandon Lee, s’est exprimée suite au tournage accidentel sur le tournage de Rust. L’incident du jeudi 21 octobre a laissé le réalisateur Joel Souza blessé et la directrice de la photographie Halyna Hutchins morte après qu’Alec Baldwin ait déchargé ce qu’il croyait être un pistolet prop contenant des blancs au lieu de balles réelles dans un incident qui, selon beaucoup, est similaire à la mort de Lee, qui a été tué lorsqu’un autre acteur lui a tiré dessus à l’aide d’une arme à feu qui n’était censée avoir été chargée qu’avec des blancs début de The Crow en 1993. S’exprimant 28 ans après la mort de son fiancé, Hutton a lancé un appel au changement, appelant l’incident sur le Rust mis en place une « tragédie évitable ».

Dans une déclaration à PEOPLE, Hutton, qui devait épouser Lee le 17 avril 1993, a noté qu’il y a près de trois décennies, elle « a été brisée par le choc et le chagrin d’avoir perdu l’amour de ma vie, Brandon Lee, si insensé . » En réfléchissant à la tragédie de Rust, elle a ajouté que « son cœur souffre à nouveau maintenant pour le mari et le fils d’Halyna Hutchins, et pour tous ceux qui restent à la suite de cette tragédie évitable ». Hutton, qui plus tôt cette semaine a partagé une photo d’elle-même et de Lee sur son compte Instagram privé alors qu’elle déclarait qu' »il n’y a pas de pistolet à accessoires », a poursuivi en « exhortant ceux qui occupent des postes à changer pour envisager des alternatives aux vrais pistolets sur les plateaux. »

Un pistolet à hélice comprend une variété d’armes allant d’une fausse arme à feu construite à partir de matériaux tels que le caoutchouc ou le bois à de véritables armes à feu ou à des armes anciennement fonctionnelles qui ont été rendues inutilisables. Cependant, même s’il n’y a pas de balle, un pistolet à hélice peut toujours causer des blessures ou même la mort. Lors de la mort de Lee, le pistolet à hélice était censé avoir été chargé d’ébauches, mais était en fait « chargé de cartouches factices mal fabriquées ». Bien que l’enquête sur l’incident de Rust soit en cours, un affidavit publié au cours du week-end a révélé qu’un assistant réalisateur du film avait remis à Baldwin l’un des trois pistolets qui avaient déjà été placés sur une table par l’armurier du plateau. Lorsque Baldwin a appuyé sur la gâchette alors qu’il s’entraînait à tirer rapidement, l’arme à feu a tiré une balle réelle, qui a touché Hutchins, mère d’un enfant, à l’abdomen.

Au milieu de la tragédie la plus récente, il y a eu un appel croissant à interdire les armes à feu sur les productions, avec la sœur de Lee, Shannon Lee. Partageant sur Twitter, « personne ne devrait jamais être tué par une arme à feu sur un plateau de tournage. Point final. » Bandar Albuliwi, un réalisateur diplômé de l’American Film Institute Conservatory, a créé une pétition Change.org « pour interdire l’utilisation d’armes à feu réelles sur le plateau et exiger de meilleures conditions de travail pour les équipes ». La pétition, lancée au milieu de l’enquête en cours sur la mort de Hitchins, a reçu plus de 36 000 signatures.