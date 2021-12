La fiancée de Jamie Laing est hospitalisée mais porte toujours un chapeau de fiançailles

Jamie Laing et Sophie Habboo ont confirmé leurs fiançailles (Photo : David M. Benett/Dave Benett/.)

Jamie Lang a récemment proposé à une autre star de Made in Chelsea Sophie Habboo, et bien qu’elle soit actuellement mal à l’hôpital, elle porte toujours son chapeau de fiançailles.

Le couple nouvellement fiancé a partagé sur les réseaux sociaux que Sophie, 28 ans, n’allait « pas si bien », mais il semble qu’aucune maladie ne l’empêchera de partager ses nouvelles passionnantes avec le monde.

Jamie, 32 ans, a offert le chapeau à sa future épouse lorsqu’il a posé la grande question ce week-end.

S’adressant à Instagram, Jamie a publié des clichés de Sophie portant un survêtement confortable, assise dans une chambre d’hôpital tout en étant attachée à un goutte-à-goutte.

Sa casquette de baseball blanche « Mme Laing-to-be » était bien exposée, alors qu’il légendait les photos: « Pas si bien, petite mais elle porte toujours le chapeau », suivie d’un emoji qui pleure et qui rit.

Les fans ont inondé sa section de commentaires d’inquiétude et de vœux, avant que le propriétaire de l’entreprise ne raconte son histoire que Sophie va « tout va bien ».

Les deux ont annoncé la nouvelle de leurs fiançailles sur Instagram samedi avec une adorable vidéo.

La fiancée de Jamie est apparue sous le choc total de ce qui s’était passé, couvrant son visage pendant qu’il filmait.

Le message comprenait également de doux clichés du couple se blottissant dans un fauteuil dans un bar, tous deux avec des sourires rayonnants sur leurs visages.

« Je ne pouvais penser à rien de mieux que de passer le reste de ma vie avec vous », a écrit Jamie, qui a atteint la finale de Strictly Come Dancing l’année dernière, dans sa légende.

L’influenceuse Sophie s’est également rendue sur les réseaux sociaux pour célébrer avec une légende super excitante : » NOUS SOMMES MARIES !!!!!!!!!!!! J’ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi.

Ils sont clairement toujours au septième ciel ! (Photo : Instagram)

Selon la rumeur, Jamie et Sophie se fréquentaient pour la première fois en avril 2019, et ils ont eu un rendez-vous lors d’un épisode de Made in Chelsea en juin, bien qu’ils aient précédemment insisté sur le fait qu’ils resteraient amis.

Mais maintenant, ils sont plus aimés que jamais et se félicitent fréquemment les uns des autres auprès de leurs abonnés sur les réseaux sociaux.

Après son message de fiançailles, l’ancienne co-star de Made In Chelsea de Jamie, Oliver Proudlock – qui a récemment annoncé que lui et sa femme Emma Connolly attendaient un bébé ensemble – a été ravi de la nouvelle.

Le futur monsieur et madame Laing ! (Photo : Instagram)

‘Je t’aime mon frère!!! Tu l’as fait !! Allez nnnnn…..OUAIS BÉBÉ !!!’ a-t-il commenté.

Le couple a été inondé de doux messages de félicitations de la part d’autres amis célèbres, dont Strictly pro Gorka Márquez, qui a commenté : « Félicitations à vous deux !

L’auteure et podcasteuse Giovanna Fletcher a ajouté : « ​Énormes félicitations ! » tandis que la star de télé-réalité Georgia Toffolo a déclaré: « Oh, je suis tellement contente, c’est merveilleux. »

Plus : Fabriqué à Chelsea



Sophie figure toujours sur Made in Chelsea, en plus de posséder une marque de maillots de bain.

Jamie ne joue plus dans la série, mais possède une entreprise de confiserie Candy Kittens et héberge également un podcast très apprécié, Private Parts.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Les stars de Married At First Sight Australia, Martha Kalifatidis et Michael Brunelli, annoncent leurs fiançailles



PLUS : Je suis un gagnant de célébrité Danny Miller forcé de s’isoler après que sa fiancée a «attrapé Covid-19»





